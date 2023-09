Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana 18-22 settembre rivelano che ci sarà spazio per un po' di sorprese legate in primis alle vicende di Marcello, che si ritroverà a rivedere suo fratello.

Salvo, invece, farà i conti con il rifiuto da parte di Elvira mentre la contessa Adelaide continuerà ad essere particolarmente turbata e provata per la vicenda di sua figlia Odile.

Marcello incontra il fratello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 22 settembre rivelano che per Marcello arriverà il momento del fatidico e ormai atteso incontro assieme a suo fratello.

Matteo Portelli, dopo aver messo piede a Milano, si metterà sulle tracce di Barbieri e alla fine riuscirà ad incontrarlo.

I due avranno così la possibilità di parlarsi e Matteo confesserà tutta la verità al giovane Marcello sul loro legame di parentela e sul fatto che abbiano il padre in comune.

Un grande choc per Marcello che al cospetto di questa rivelazione, resterà a dir poco sconcertato ma saprà subito riprendersi e dimostrerà di non voler lasciare nulla al caso e di voler costruire un legame con questo fratello ritrovato dopo tanti anni.

Adelaide in pena per la figlia: anticipazioni Il Paradiso al 22 settembre

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 18-22 settembre 2023, rivelano che la donna si sentirà sempre più provata dalla questione legata alla figlia.

Adelaide non riuscirà a far finta di nulla e per tale motivo non sarà in grado di tenere degli incontri pubblici al Circolo, così come accadeva fino a qualche tempo fa.

Il cambiamento della contessa verrà subito notato da Umberto che, a quel punto, deciderà di mettersi all'opera perché vuole scoprire cosa sta succedendo nella vita della sua ex compagna.

Salvo viene rifiutato: anticipazioni Il Paradiso al 22 settembre

Spazio anche alle vicende di Salvo: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che il giovane Amato si ritroverà a fare i conti con il sonoro rifiuto da parte di Elvira.

La venere metterà le cose in chiaro con Salvo e gli confesserà di non essere interessata ad una relazione con lui, perché lo vede solo ed esclusivamente come un amico.

Occhi puntati anche su Agata che, in queste nuove puntate della soap, deciderà di affacciarsi nel mondo del grande magazzino milanese e provare a diventare una nuova venere.

Peccato, però, che il sogno della ragazza verrà ostacolato da papà Ciro: l'uomo non vuole che sua figlia diventi una venere e, quando scoprirà che sta iniziato questa esperienza nonostante il suo parere negativo, non la prenderà affatto bene.