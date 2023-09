L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore andrà in onda a partire da lunedì 11 settembre alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il Paradiso delle signore 8 si apre con Maria Puglisi (Chiara Russo) che torna dall'Australia, mentre il suo partner Vito Lamantia (Elia Tedesco) rimane oltreoceano per occuparsi dell'azienda. La giovane sarta, dopo aver scoperto che il ruolo da stilista verrà coperto dalla new entry Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante), racconta alle amiche e colleghe che la sua love story con l'ex contabile del Paradiso sta risentendo di qualche problema.

Maria, inoltre, si ritrova a essere un bersaglio per alcuni malviventi e a salvare la ragazza siciliana ci pensa Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), il quale le ruba anche un fugace bacio. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è plausibile ipotizzare che tra la giovane Puglisi e il fratellastro di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) possa esserci un secondo round in termini di effusioni. Se così fosse, ciò darebbe il via a un triangolo amoroso che coinvolgerebbe anche Vito, l'attuale fidanzato di Maria.

I Puglisi al centro della scena

Sembra evidente anche al telespettatore meno attento come gli autori dello sceneggiato targato Rai vogliano puntare forte sulla famiglia Puglisi, difatti nell'ottava stagione ci saranno nel cast Ciro (Massimo Cagnina), Concetta (Gioia Spaziani) e Agata (Silvia Bruno), rispettivamente genitori e sorella minore di Maria.

Detto ciò, anche le dinamiche legate al personaggio di Maria potrebbero essere valorizzate maggiormente rispetto agli ultimi capitoli e queste prime anticipazioni, condite da un bacio rubato da Matteo, sembrerebbero dirigere i fan proprio su questa direzione.

Possibile triangolo amoroso tra Maria, Vito e Matteo

Vito, al momento in Australia per occuparsi della sua azienda, è un personaggio che nella scorsa stagione ha suscitato pareri contrastanti: tra chi lo tacciava come inguaribile bugiardo e chi, invece, lo etichettava bonariamente come un romanticone d'altri tempi.

Come spesso accade la verità sul personaggio di Lamantia potrebbe trovarsi nel mezzo, ma ciò che è una certezza al momento è la crisi sentimentale che sta attraversando con Maria.

E se nel bel mezzo di questo marasma amoroso entrasse a gamba tesa un terzo incomodo?

In tal caso, potrebbe trattarsi senz'altro della new entry Matteo, fratellastro di Marcello, che salva la giovane Puglisi da alcuni malintenzionati e, come se non bastasse, tra i due scatta anche un bacio inatteso.

L'ipotesi, quindi, di Maria e la sua famiglia sempre più al centro delle trame prenderebbe senza dubbio corpo, ancor di più se tra la sarta, l'ex contabile e il nuovo arrivato Portelli si creasse un intrigante triangolo amoroso.