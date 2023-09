Le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi metteranno al centro dell'attenzione la relazione extraconiugale che Demir avvierà con Umit.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Yaman chiuderà ben presto la sua storia clandestina con la dottoressa per amore di Zuleyha. Ma la dottoressa non sembrerà disposta a farsi da parte facilmente, tant'è che arriverà a presentarsi a villa Yaman senza invito pur di attirare l'attenzione del suo ex amante. I piani di riavvicinamento a Demir non andranno come previsto, ma Sevda non perderà occasione per redarguire l'affascinante donna.

La dottoressa Umit si innamora di Demir

La dottoressa Umit proverà con ogni mezzo a creare nuovi problemi al matrimonio di Demir e Zuleyha. La dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fikret chiederà aiuto all'amica Umit per rovinare il matrimonio del fratellastro Demir. Giunta in paese per occupare il posto di direttrice generale dell'ospedale, la giovane donna non ci metterà molto a conquistare Yaman, del quale si innamorerà realmente, nonostante le intenzioni iniziali.

Così, nel momento in cui Demir deciderà di interrompere la sua relazione extraconiugale con la dottoressa, riscoprendosi innamorato della moglie (anche Zuleyha confesserà di amare Demir), Umit non la prenderà affatto bene e cercherà in ogni modo di avere nuovi contatti con l'ex amante.

A tal proposito, durante una serata, la dottoressa si presenterà senza invito a villa Yaman. Qui, mentre Demir e Sevda saranno infastiditi dalla sua presenza, la dottoressa intavolerà un cordiale dialogo con Zuleyha, che sarà ignara di tutto e la inviterà anche a non perdere la fiducia nell'amore.

Sevda minaccia Umit di stare lontana da Demir

Fingendo un guasto alla sua auto, Umit chiederà a Demir di riaccompagnarla a casa per poter restare da sola con lui, ma alla fine il suo piano fallirà, visto che Zuleyha chiamerà un suo operaio per fare da autista alla dottoressa. A Sevda non sfuggirà il modo subdolo con cui Umit ha cercato di avvicinarsi a Demir, così si recherà a casa sua per redarguirla nuovamente e per costringerla a stare lontana da Yaman.

A questo punto Umit affermerà di non voler ascoltare la morale da una donna che si è comportata come lei, ma quando Sevda le chiederà di essere più esplicita arriverà Mujgan a interrompere il duro confronto fra le due donne.