Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 e la prima settimana dall'11 al 15 settembre sarà ricca di emozioni. Il grande magazzino di Umberto andrà a gonfie vele e darà filo da torcere a Conti che dovrà trovare una soluzione. Salvatore, invece, rimpiangerà le attenzioni di Elvira e proverà a riconquistarla, mentre in negozio arriverà Delia, la nuova Venere. Maria, invece, oltre al lavoro in Atelier che dovrà gestire con il nuovo arrivato Gianlorenzo, dovrà preparare casa Amato per l'arrivo della sua famiglia dalla Sicilia. Tra le novità ci sarà anche la ristrutturazione della caffetteria che diventerà il Gran Caffè Amato e Ciro Puglisi proverà ad aiutare Salvatore.

Infine, Maria sarà importunata da due brutti ceffi, ma verrà salvata da un ragazzo misterioso che le ruberà un bacio e che si metterà in cerca di Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: i Puglisi arriveranno a casa Amato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 raccontano che nella settimana dall'11 al 15 settembre Maria sarà grande protagonista. La ragazza, vista la difficoltà di Vittorio che dovrà far fronte con il successo della concorrenza, dovrà trovare una buona idea per la collezione e potrà contare sull'aiuto del nuovo collega Gianlorenzo. Il catalogo avrà bisogno di qualcosa in più che permetta al grande magazzino di resistere alla strategia di Umberto Guarnieri, molto soddisfatto della sua partenza.

Maria, inoltre, dovrà accogliere la famiglia Puglisi al completo: il papà Ciro, la mamma Concetta e la sorella minore Agata saranno pronti a una nuova vita a Milano. Maria sistemerà la sua famiglia nella casa in cui vivevano gli Amato e preparerà tutto al meglio. Agata e Concetta, arrivate al Paradiso delle signore saranno folgorate dalla bellezza del grande magazzino, mentre Ciro si metterà subito al lavoro, aiutando Salvatore con il restyling della caffetteria.

Anticipazioni settimana dall'11 al 15 settembre: Ciro si darà da fare in caffetteria

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 dall'11 al 15 settembre vedranno al centro delle scene l'inaugurazione del locale di Salvatore. Il Gran Caffè Amato sarà pronto all'apertura e Ciro si rivelerà prezioso sebbene non abbia mai lavorato in un bar.

Nel frattempo, Maria sarà importunata da due brutti ceffi per strada, ma fortunatamente arriverà un uomo misterioso a salvarla. Quest'ultimo riuscirà a rubare anche un bacio a Maria e poi si recherà a casa di Marcello, ma non lo troverà.

Salvatore deciso a riconquistare Elvira

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella settimana dall'11 al 15 settembre Salvatore inizierà a rimpiangere i tempi in cui Elvira lo corteggiava. Il ragazzo penserà di recuperare e studierà un modo per riconquistare il cuore della sua amica. Nel frattempo, Irene sarà alle prese con le selezioni per la nuova Venere e non sarà facile scegliere la ragazza adatta. Grazie all'aiuto di Elvira e Clara sarà Delia a iniziare la sua nuova avventura al Paradiso delle signore.