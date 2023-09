Ilary Blasi è stata una delle tante Vip che ha sfilato sul red carpet dell'80° Festival del Cinema di Venezia e ha stupito tutti con un cambio di look che l'ha resa, a un primo sguardo, quasi irriconoscibile.

Dopo anni di capelli biondi, infatti, si è presentata sul tappeto rosso sfoggiando una chioma castana e una pettinatura semplice e molto sobria, ben diversa dalle eccentricità e dalle acconciature elaborate che ha sempre amato esibire in tv. In total black e con questo nuovo colore caldo e discreto, Ilary ha ridisegnato la sua immagine dandole un'impronta più matura e raffinata.

Ilary Blasi sul red carpet di Venezia 80: capelli castani e abito Dior

Anche il make-up scelto per la serata è estremamente naturale e leggero e l'abito un total black firmato Dior, tanto elegante quanto semplice, dalla linea pulita e senza eccessi. A completare l'outfit stivali neri e una Lady D-Joy di Dior in variante nera. Parliamo di una borsa molto prestigiosa, di forma rettangolare, decorata con perline di resina, inserti preziosi e charms a comporre il nome del brand. Ilary, durante la sua sfilata, è apparsa perfettamente a suo agio con il suo nuovo look, sorridente e serena.

La Blasi è a Venezia per ritirare un premio

La presenza di Ilary Blasi all'80° Festival del Cinema di Venezia ha un motivo ben preciso: la ex conduttrice de "L'Isola dei Famosi" è la destinataria del Filming Italy Best Movie Award, un riconoscimento dedicato alle personalità che si sono distinte nel campo del cinema e della TV.

Tale premio sarà consegnato all'Hotel Excelsior nel corso di una cerimonia molto esclusiva.

Il colore dei capelli non è l'unico cambiamento per Ilary Blasi

La vita di Ilary Blasi, negli ultimi anni, è cambiata radicalmente e il suo look è solo l'ultimo dei cambiamenti che la showgirl e conduttrice televisiva ha affrontato. Nel 2022 è infatti finito il suo ventennale matrimonio con Francesco Totti, che attualmente è ufficialmente fidanzato con Noemi Bocchi.

Inoltre, pare che le recenti scelte editoriali di Mediaset l'abbiano esclusa dal palinsesto, quindi non è detto che sarà confermata per quanto riguarda l'eventuale nuova edizione dell'Isola né che per lei ci siano altri ingaggi in vista. In tutto ciò Ilary sta vivendo una nuova storia d'amore con un imprenditore tedesco di nome Bastian e, stando a quanto condivide sui social, cercando di non trascurare il rapporto con i figli: Cristian e Chanel, ormai adolescenti, e la piccola Isabel.