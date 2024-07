Jana troverà il ventaglio di Cruz a casa di Ramona e sospetterà di lei nelle puntate de La Promessa di mercoledì 10 e giovedì 11 luglio. Le anticipazioni spiegano che Manuel, tuttavia, escluderà un coinvolgimento di sua madre nella scomparsa di Ramona. Nel frattempo, Jimena sarà colta da una tristezza che la porterà alla deriva. La donna capirà che le attenzioni che gli altri le riservano dipendono solo dalla gravidanza e deciderà di mettere fine alla farsa simulando un aborto. Infine, Pia sarà costretta a cedere al ricatto di Cruz e accetterà il ritorno di Petra alla tenuta.

Pia accetterà il ritorno di Petra

La sparizione di Ramona continuerà a preoccupare Jana e Curro che si daranno da fare per saperne di più. Jana andrà a casa della donna e vi troverà il ventaglio di Cruz: questo farà pensare ad un coinvolgimento della marchesa. In un primo momento la cameriera confiderà soltanto a Maria quanto ha scoperto, ma poi deciderà di parlarne anche con Manuel sperando in un suo aiuto. Il marchesino, tuttavia, non sembrerà affatto d'accordo con Jana ed escluderà ogni possibile coinvolgimento di Cruz in questa storia. Nel frattempo, la marchesa costringerà Pia ad accettare il ritorno di Petra in cambio di un aiuto economico per l'educazione del piccolo Dieguito. Per la governante sarà dura dover avere ancora a che fare con Petra, ma sentirà di non avere scelta per dare a suo figlio un futuro migliore del suo con un'educazione di alto livello.

La decisione di Jimena

In primo piano ci sarà anche Jimena che sarà euforica per le attenzioni che tutti le rivoleranno dopo la caduta di qualche giorno prima. La moglie di Manuel, tuttavia, avrà degli sbalzi d'umore evidenti e cadrà all'improvviso in una tristezza che la porterà alla deriva. Jimena non potrà fare a meno di pensare che senza la sua finta gravidanza nessuno si occuperebbe di lei.

Dopo averci pensato bene, Jimena capirà che è arrivato il momento giusto per fingere l'aborto, così come le aveva consigliato sua madre. Nel frattempo, Catalina e Pelayo saranno sempre più vicini e ad unirli sarà anche il business delle marmellate. I due decideranno di avviare un'attività per la vendita delle confetture e parleranno del progetto ad Alonso, ignari che tutto questo danneggerà Lope.

La marchesa, infatti, deciderà di allontanare il cuoco dalle cucine per rimetterlo a lavorare come valletto. Infine, Lorenzo esprimerà il desiderio di andare al casinò a Cordoba, ma Alonso le fermerà per rispetto della morte di Fernando.

Il ricatto di Pia e la richiesta di Cruz

Nelle puntate precedenti Pia ha messo alle strette Cruz, accusandola di essere la mente del sequestro di suo figlio. La governante ha ricattato la marchesa chiedendole di provvedere all'educazione del piccolo Dieguito in cambio del suo silenzio. Cruz non ha potuto fare altro che accettare, ma ad una condizione: che Petra tornasse a La Promessa.