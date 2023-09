L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction creata da Giannandrea Pecorelli, in merito alla puntata che andrà in onda venerdì 22 settembre, raccontano che Ciro Puglisi (Massimo Cagnina), dopo aver sorpreso la figlia Agata (Silvia Bruno) a lavorare al Paradiso delle Signore, snon vorrò che la ragazza vesta ancora i panni della Venere. Agata, quindi, non si recherà in atelier per il turno professionale. Intanto Marcello Barbieri (Pietro Masotti) interromperà per puro caso l'incontro tra Maria (Chiara Russo) e Matteo Portelli (Danilo D'Agostino).

Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), infine, darà dei consigli a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in merito a come impostare la prossima copertina del Paradiso Market, mentre il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) scoprirà che la cognata Adelaide (Vanessa Gravina) è la madre di Odile.

Agata non va a lavorare al Paradiso perché suo padre Ciro non è d'accordo che faccia la Venere

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, per ciò che concerne l'episodio del 22 settembre, svelano che Ciro non vorrà permettere alla figlia Agata di lavorare come commessa nell'atelier di moda capitanato da Vittorio.

Dopo essere stata sorpresa a lavorare senza consenso del genitore, Agata non vorrà farlo arrabbiare ulteriormente dopo avergli disobbedito, quindi non si recherà al Paradiso per il suo turno di lavoro.

Matteo e Maria finiranno per incontrarsi un'altra volta, ma in questa occasione e senza volerlo sarà Marcello a interrompere la loro conoscenza.

Matteo va in clinica a trovare la madre

Gli spoiler della telenovela per la puntata di venerdì 22 settembre rivelano che Matilde, a causa di un disguido, si troverà nella scrivania le foto scattate al Paradiso per decidere qualche modello inserire nella copertina della rivista.

Dopo aver dato uno sguardo agli scatti, la moglie di Tancredi (Flavio Parenti) penserà bene di dare dei preziosi suggerimenti al direttore della boutique concorrente in merito alla prossima copertina del Paradiso Market.

Matteo, inoltre, andrà a fare visita alla madre in clinica per raccontarle il suo burrascoso primo incontro col fratellastro Marcello.

La storia di Portelli, complice il dialogo con la mamma, verrà quindi allo scoperto.

Per Umberto che Odile sia figlia della nobildonna Adelaide non sarà più un mistero.

Come reagirà il commendatore alla scoperta?