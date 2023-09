Il Paradiso delle Signore 8 inizierà lunedì 11 settembre alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, così come in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana creata da Giannandrea Pecorelli, riguardo l'episodio di venerdì 22 settembre, raccontano che Agata Puglisi (Silvia Bruno) deciderà di non recarsi al lavoro, visto che suo padre Ciro (Massimo Cagnina) continuerà a non essere d'accordo che faccia la Venere nell'atelier. Marcello Barbieri (Pietro Masotti), intanto, sarà testimone involontario dell'ennesimo incontro tra il fratellastro Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) e Maria (Chiara Russo), nel frattempo Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) darà un prezioso consiglio a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in merito alla prossima copertina del Paradiso Market.

Il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), infine, scoprirà che Odile è la figlia della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Agata non andrà al lavoro per non disobbedire nuovamente a papà Ciro

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, in merito alla puntata del 22 settembre, svelano che Agata, dopo essere stata colta in flagrante dal padre mentre lavorava come Venere, deciderà di non recarsi al Paradiso per il turno da commessa, in modo da evitare di disobbedire nuovamente a Ciro.

Tuttavia, accadrà un evento imprevisto che scombinerà le carte.

Maria e Matteo, invece, si incontreranno fortuitamente un'altra volta e a interrompere l'ennesimo incontro tra la sarta e Portelli sarà involontariamente Marcello.

Matilde darà un consiglio a Vittorio in merito alla prossima copertina del Paradiso Market

Gli spoiler dello sceneggiato targato Rai, per ciò che concerne l'episodio che andrà in onda venerdì 22 settembre, rivelano che le foto scattate al Paradiso il giorno precedente finiranno, a causa di un disguido, nelle mani di Matilde.

Frigerio, quindi, darà un'occhiata agli scatti e penserà bene di dare un suggerimento al Direttore del Paradiso delle Signore riguardo alla prossima copertina della rivista della boutique meneghina.

Nonostante la concorrenza tra Galleria Milano Moda e il Paradiso delle Signore, Matilde e Vittorio non perderanno occasione per incontrarsi e scambiarsi consigli e favori.

Matteo farà visita alla madre in clinica e le racconterà dell'incontro col fratellastro Marcello

Le anticipazioni della fiction daily italiana per il 22 settembre riportano che Matteo deciderà di andare a trovare la madre in clinica, così racconterà al genitore del burrascoso incontro col fratellastro Marcello. Si scopriranno, così, i retroscena legati all'esistenza di Portelli.

Umberto, infine, dopo tanto indagare verrà a conoscenza che Adelaide è la madre di Odile.