La stagione Daily 6 de Il Paradiso delle Signore prosegue con la sua messa in onda. Cosa succede nella settimana 9-13 ottobre 2023? L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1 oppure in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Le anticipazioni raccontano che Adelaide spiazzerà tutti dando un inaspettato annuncio. Nel frattempo, Flora sarà riuscita a convincere Odile a vedere la contessa, che è al settimo cielo per la gioia. Andrà davvero tutto come da lei previsto? A quanto pare no, visto che i precedenti spoiler hanno svelato che la figlia ritrovata di Adelaide la farà molto soffrire.

Nel frattempo, mentre Maria riceverà una pessima notizia da Vito. la contessa si preparerà a partire per la Svizzera. Umberto proporrà così a Flora di vivere con lui a Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle signore puntate dal 9 al 13 ottobre 2023: Adelaide lascia Milano per sempre?

Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle signore raccontano che Salvo verrà a conoscenza del ragazzo di Elvira, maturando una notevole gelosia nei suoi confronti. Intanto, al grande magazzino, Conti deve far fronte ad alcune irregolarità fiscali.

Flora aveva promesso a Umberto di aiutare Adelaide con Odile e ha mantenuto il suo impegno. In modo del tutto inaspettato, è riuscita a convincere Odile a vedere sua madre, stupendo sia Guarnieri che Marcello.

Di fronte a una simile opportunità, ecco che la contessa deciderà di partire per la Svizzera, ma senza pensare al biglietto di ritorno: il suo è un addio definitivo? I guai non mancheranno anche durante la sua assenza qualora Fiorenza scoprisse dell'esistenza di Odile e pensasse di ricattare Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 ottobre: la decisione di Adelaide su Marcello

I dubbi amorosi di Maria diventano più forti dopo che verrà a sapere che Vito dovrà fermarsi ancora in Australia. Si sentirà sola e abbandonata. Il malumore della figlia spingerà Ciro a indagare, scosso dalla situazione. Intanto, al grande magazzino serve un contabile e Marcello pensa che possa essere una buona occasione per Matteo.

Flora e Umberto accetteranno la proposta della contessa di trasferirsi a Villa Guarnieri, ma non prima che Umberto parli a cuore aperto con Adelaide: è ancora innamorato di lei?

Marcello verrà poi a sapere della partenza di Adelaide e ne resterà turbato. A quel punto, la contessa farà una scelta molto sofferta che lo riguarda.

Il grande annuncio di Adelaide

Salvatore non riuscirà a darsi pace per Elvira e, anche se crede di non poter competere con il suo fidanzato, capirà di essere molto legato a lei in un'occasione particolare.

Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle signore delle puntate in onda su Rai 1 dal 9 al 13 ottobre raccontano che Adelaide convocherà Matilde, Tancredi, Marcello e Umberto per dare loro un grande annuncio: di cosa si tratta? Gli spoiler non svelano altro, non resta che attendere i prossimi episodi.