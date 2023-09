Salta la puntata diUn posto al sole di venerdì 29 settembre ed esplode il caos tra i fan della storica soap opera serale trasmessa su Rai 3.

Il motivo? Non c'è stato nessun avvertimento da parte della rete circa la cancellazione della puntata di venerdì sera e gli spettatori della soap non l'hanno presa affatto bene, sfogandosi sui social.

Salta la puntata di Un posto al sole del 29 settembre su Rai 3

L'appuntamento di questa settimana con Un posto al sole si è concluso con la messa in onda dell'ultima puntata che ha sostituito quella che era prevista per venerdì 29 settembre.

Il motivo? La scorsa settimana, per esigenza di palinsesto, sono state trasmesse due puntate di fila della soap opera e questa settimana, per non "sfasare" la programmazione, si è scelto di cancellare la messa in onda su Rai 3.

Le nuove puntate della soap torneranno in onda regolarmente da lunedì 2 ottobre come sempre nella fascia oraria che va dalle 20:55 alle 21:25 circa.

Sta di fatto che la maggior parte degli spettatori non ha gradito affatto la cancellazione della puntata di questo venerdì sera, dato che non c'è stato nessun avvertimento per gli spettatori da casa.

La Rai cancella la puntata di Un posto al sole del 29 settembre ed esplode il caos

Nel corso della puntata trasmessa ieri sera in tv, la Rai non ha fatto passare alcun tipo di messaggio o avviso per gli spettatori, per avvertirli della cancellazione della puntata di venerdì 29 settembre.

Grande delusione tra gli appassionati delle vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini, molti dei quali non hanno perso occasione per sbottare sui social.

"Stasera quindi niente Upas in tv e gli spettatori devono scoprirlo collegandosi direttamente su Rai 3. Che vergogna", ha scritto un commentatore della soap opera.

‘Nessun rispetto, che vergogna', scoppia la polemica sulla soap Un posto al sole

"Nessun avviso per gli spettatori: questa è davvero un modo di fare irrispettoso per quei tantissimi fan che anche questa sera aspettavano il nuovo episodio in tv", ha sentenziato un sostenitore della soap opera di Rai 3.

"La Rai ha dimostrato di non avere alcun tipo di rispetto per Un posto al sole: interrompere così la programmazione, senza alcun tipo di preavviso, è davvero un modo di fare vergognoso", ha sbottato ancora qualcun altro sui social.

"Ma non si poteva fare un annuncio sui social, o magari durante la puntata di ieri sera, per annunciare la cancellazione della puntata di questa sera? Una mancanza di rispetto assurda per il pubblico", ha scritto qualcun altro sui social.