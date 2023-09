Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 8 nella giornata di lunedì 18 settembre. Eccezionalmente per l'inizio della prossima settimana, l'appuntamento con la fortunatissima soap opera pomeridiana subirà delle modifiche e non andrà in onda nel consueto e canonico slot orario.

Gli spettatori e appassionati della soap dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 1 in anticipo di ben 25 minuti, per non perdersi neppure un solo istante della nuova puntata che aprirà la settimana del Paradiso.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore: inizio anticipato il 18 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 18 settembre, prevede che la soap opera vada in onda con un anticipo di ben 25 minuti rispetto a quello che è l'orario di inizio canonico e ufficiale nel palinsesto della rete ammiraglia.

Eccezionalmente per questo lunedì pomeriggio, la messa in onda del nuovo episodio della soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, verrà anticipato alle ore 15:35, così da poter lasciare spazio a partire dalle 16:35 alla messa in onda di Tutti a scuola, lo show condotto da Flavio Insinna con la partecipazione di Malika Ayane, dedicato all'inizio del nuovo anno scolastico.

Cosa succede alla programmazione de Il Paradiso 8 su Rai 1

Di conseguenza, gli appassionati della soap opera pomeridiana dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 1 in anticipo di ben 25 minuti, così da non perdersi neppure un solo intrigo della fortunata soap.

Da martedì 19 settembre, invece, la programmazione de Il Paradiso delle Signore tornerà ad essere quella usuale: la messa in onda, infatti, tornerà alle 16 in punto su Rai 1.

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma dal 18 settembre in poi? Le anticipazioni rivelano che Salvatore sarà particolarmente in pena dopo il rifiuto di Elvira.

Salvo soffre per amore, Maria in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 18 settembre

La venere, infatti, ha preferito essere sincera al 100% col giovane barista interpretato da Emanuel Caserio, rivelandogli di vederlo solo come un amico e non come un ipotetico fidanzato.

Per tale motivo, quindi, il rapporto tra i due si è raffreddato ma Salvatore dimostrerà di non voler arrendersi e continuerà a fare di tutto per cercare di riconquistare la fiducia e l'affetto della bella Elvira.

Spazio anche alle vicende di Maria che, in questi nuovi episodi della soap, confesserà alle sue amiche veneri quelli che sono gli attuali problemi che sta passando con Vito, a causa della distanza che sta mettendo a durissima prova la loro relazione sentimentale.