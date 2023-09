Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 15 settembre, Saniye continuerà a non sopportare la presenza di Sevda alla tenuta Yaman. Intanto, l'ex cantante ne parlerà con Demir e la sua reazione sarà inaspettatamente brutale nei confronti della domestica. Successivamente, Saniye scoprirà che suo marito Gaffur è stato autorizzato ad emigrare in Germania per un nuovo lavoro. Nel frattempo, la dottoressa Hekimoglu sarà disperata per la situazione creatasi e per la lontananza da suo figlio. Infine, Fekeli accetterà che Yilmaz e Mujgan divorzino, ma porrà delle condizioni ben precise ad ambedue.

Saniye non accetta l'autorità di Sevda e rifiuta di obbedirle

Nella prima parte della puntata di Terra amara, la tensione a villa Yaman sembrerà molto palpabile in quanto Saniye non riuscirà ad accettare l'autorità di Sevda per onorare il ricordo della signora Hunkar. Per questo motivo, stanca della situazione, l'amante di Adnan Yaman parlerà con Demir spiegandogli tutte le mancanze di rispetto della domestica nei suoi confronti che, addirittura, le ha tolto di valore in quanto persona e donna. A questo punto, il signor Yaman andrà su tutte le furie e convocherà Saniye per riprenderla duramente sul suo comportamento.

Mujgan soffre per la lontananza da Kerem in Terra amara

Successivamente, la capo bracciante Saniye troverà, grazie ad Uzum, una lettera del centro dell'impiego indirizzata a suo marito Gaffur nella quale viene autorizzato a emigrare in Germania per un nuovo lavoro.

Questa notizia la sconvolgerà particolarmente. Nel contempo, Mujgan soffrirà per la lontananza da suo figlio Kerem e soprattutto per l'imminente decisione di Yilmaz di separarsi da lei. Inoltre, la dottoressa apprenderà anche che Ali Rahmet ha dato un ultimatum a sua zia Behice chiedendole di lasciare definitivamente Cukurova.

Fekeli pone delle condizioni per il divorzio di Yilmaz e Mujgan

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Fekeli, dopo quanto accaduto con il tentativo di fuga di Mujgan che ha messo a repentaglio la vita di suo figlio cadendo nella corrente del fiume, accetterà che Yilmaz lasci sua moglie. Tuttavia, Ali Rahmet porrà delle condizioni ben precise affinché il divorzio possa essere accettato anche da parte sua.

Nello specifico, Fekeli vorrà che la dottoressa Hekimoglu rimanga ad Adana in una casa acquistata da Akkaya e che Kerem Ali possa vivere con suo padre. Infine, Mujgan non sembrerà accettare la decisione dell'uomo e penserà bene di chiedere il trasferimento in ospedale in una piccola località dove poter fuggire insieme a suo figlio.