L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 prosegue nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 e nel corso delle nuove puntate di questa stagione, ci sarà spazio per le vicende di Maria.

La stilista sarà al centro della scena e delle trame della soap per la sua storia d'amore in crisi con Vito ma anche per la presenza di Matteo Portelli, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

E, ben presto, Maria potrebbe fare una scoperta spiazzante: la dolce venere, infatti, potrebbe scoprire di essere in dolce attesa così come Adelaide potrebbe ritrovarsi in forte crisi con Marcello.

Maria sempre più in crisi con Vito nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8, potrebbero essere caratterizzate dalle novità legate alle vicende di Maria, la quale si renderà conto ben presto di essere in crisi con Vito.

Tale situazione è dovuta in primis alla presenza di Matteo Portelli che, dopo essere arrivato a Milano, ha letteralmente scombussolato la vita della donna, al punto da farle mettere in discussione la sua relazione con il fidanzato che attualmente si trova in Australia.

Ebbene, questo feeling speciale tra Maria e Matteo, ben presto potrebbe portarli a lasciarsi andare alla passione travolgente e finire così a letto insieme.

Maria scopre di aspettare un figlio nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8?

Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, infatti, non si esclude che Maria possa fare una scoperta a dir poco clamorosa e inaspettata.

La stilista del grande magazzino milanese, infatti, potrebbe così scoprire di essere in dolce attesa del suo primo figlio e il padre potrebbe essere proprio l'affascinante Matteo.

Una notizia del genere scatenerebbe un vero e proprio terremoto in casa Amato, dato che papà Ciro ha sempre spinto affinché Maria si fidanzasse ufficialmente con Vito e prendesse in considerazione l'ipotesi di convolare a nozze insieme al più presto.

Adelaide in crisi per Umberto nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Occhi puntati anche su Adelaide che, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, si riavvicinerà nuovamente ad Umberto.

Tra i due ex fidanzati ritornerà il sereno e quel feeling speciale di un tempo, il quale potrebbe mettere in crisi la contessa.

Non si esclude che, alla luce di questa ritrovata serenità con il commendatore Guarnieri, Adelaide possa prendere in considerazione l'idea di mettere da parte la storia d'amore col giovane Marcello e provare così a riconquistare il cuore del suo ex Umberto, che per lei è stato a dir poco fondamentale nella sua vita.