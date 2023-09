Terminata la pausa estiva, Il Paradiso delle Signore torna in tv con una serie di nuove puntate. Le anticipazioni di lunedì 11 settembre vedono Vittorio alle prese con alcuni problemi legati al suo negozio d'abbigliamento. A dargli filo da torcere sarà il nuovo magazzino rivale, aperto proprio di fronte al suo sul finire della settima stagione della soap, chiamato Galleria Milano Moda. Umberto si fregherà le mani davanti alla crisi di Vittorio.

Maria rientrerà in negozio e troverà uno stilista di nome Gian Lorenzo, mentre la capo commessa Irene sarà impegnata a cercare una Venere che possa prendere il posso vacante di Gemma Zanatta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dell'11 settembre: Maria assume un nuovo stilista, Elvira dimagrita

Nuovi guai si profilano all'orizzonte per Vittorio Conti, che dovrà studiare un modo per riprendersi la clientela che Galleria Milano Moda gli ha fregato proprio sotto il naso. I clienti, attirati dalla novità, hanno trascurato Il Paradiso delle signore, permettendo a Umberto Guarnieri e soci di gongolare dalla gioia per questo successo. Vittorio non avrà minimamente intenzione di gettare la spugna, nemmeno davanti al conto negativo delle vendite.

Intanto Maria Puglisi ritornerà a Milano dopo una parentesi estiva in Australia, in cui ha trascorso il suo tempo insieme a Vito. Ad attenderla in atelier ci sarà un nuovo stilista Gian Lorenzo Botteri.

Anche gli altri personaggi avranno i loro grattacapi da risolvere. Irene Cipriani, ormai capo commessa del Paradiso, dovrà assumere una nuova Venere. Elvira, invece, sembrerà un'altra persona. Dopo aver perso diversi chili, si sentirà più sicura di sé e non sembrerà più interessata a Salvatore. A quanto pare nel corso dell'estate è accaduto qualcosa che ha cambiato tutto.

Adelaide torna da Ginevra, Marcello compra casa

Marcello Barbieri vivrà in una nuova abitazione, in cui accoglierà il suo fidato amico Salvatore. Anche Armando si stabilirà nella casa di Marcello e a quanto pare il capo magazziniere prenderà le distanze da Agnese. Quest'ultima, nella scorsa stagione de Il Paradiso delle signore, ha preso la decisione di cambiare completamente vita, lasciando Milano per stabilirsi a Londra vicino alla figlia Tina.

Per quanto riguarda la Contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, farà rientro da Ginevra e riabbraccerà Barbieri, informandolo dell'imminente arrivo a Milano di Odile, la figlia creduta morta per tutto questo tempo.