Anche se Temptation Island è finito da oltre un mese, alcuni componenti del cast sono ancora al centro del Gossip per le frecciatine che si lanciano a distanza. Di recente, ad esempio, Greta ha dato della "brutta" a Perla in un Tik Tok che ha fatto storcere il naso a molti. Mirko, attuale compagno di Rossetti, si è esposto su Instagram per far sapere che Vatiero offenderebbe la sua fidanzata sia sui social che in privato e per questo avrebbe sbottato con quel video.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Dopo essere rimasto in silenzio per giorni mentre Perla e Greta litigavano sui social con video e frecciatine reciproche, Mirko ha deciso di prendere una posizione.

Il romano ha usato Instagram per far sapere da che parte sta e soprattutto cosa ne pensa del Tik Tok con il quale la sua fidanzata ha dato della "brutta" alla sua ex (accompagnando il tutto con la simulazione di un conato di vomito).

Il concorrente dell'ultima edizione di Temptation Island, dunque, il 6 settembre ha postato sul web il seguente sfogo: "La mia unica intenzione è vengano fuori certe cose per come sono andare veramente".

"Il finto buonismo e il vittimismo social non mi piace", ha proseguito il romano nel messaggio con il quale è andato contro a Vatiero e a favore della ragazza della quale si è innamorato nel villaggio.

Tensioni dopo l'esperienza a Temptation Island

In merito a quello che è successo nelle ultime ore tra la sua attuale fidanzata e la ex, Mirko ha detto: "Greta subisce insulti molto pesanti da due mesi, sia dentro che fuori dai social".

Il protagonista di Temptation Island ha anche specificato che sarebbe Perla ad offendere per prima e che lo farebbe soprattutto al di fuori del contesto virtuale, quindi né su Instagram né su Tik Tok.

"Io sono stato zitto per carattere ed entrambi siamo stati dei signori a rimanere in silenzio, ma siamo anche esseri umani e tutto ha un limite", ha proseguito Brunetti nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 6 settembre.

Il romano ha anche ribadito che il rispetto dovrebbe essere reciproco e quindi Vatiero non dovrebbe prendersela se lei è la prima a pubblicare video contenenti frecciatine nei confronti di Rossetti.

La replica del volto di Temptation Island

Dopo che Greta ha pubblicato il Tik Tok nel quale le dà della "brutta" (il riferimento è all'ex fidanzata del suo attuale compagno, quindi Mirko), Perla si è sfogata su Instagram spiegando perché non avrebbe risposto allo stesso modo.

La protagonista di Temptation Island, infatti, ha precisato di aver visto il video in questione ma di non avere alcuna intenzione di replicare con nuove frecciatine o offese.

"Si sta esagerando. Lei ha capito che facendo filmati su di me aumentano le visualizzazioni, è diventata tipo un'ossessione", ha dichiarato Vatiero sul suo profilo social.

Da quando è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione del reality-show al quale hanno partecipato quest'estate, Greta e Perla si sono punzecchiate molte volte con video che hanno fatto incetta di "mi piace" e commenti sulle varie piattaforme.

Le due ragazze, inoltre, presto torneranno in televisione perché sono state tra gli ospiti della prima registrazione di Uomini e donne.

Tra lunedì 11 e mercoledì 13 settembre, infatti, su Canale 5 sarà trasmesso in confronto a quattro che ha coinvolto anche Mirko e Igor, il tutto davanti al conduttore Filippo Bisciglia.

Faccia a faccia in arrivo anche per Francesca e Manuel: dopo essersi lasciati al falò, i due si sono ritrovati uno di fronte all'altro negli studi Elios e hanno confermato di non voler tornare ad essere una coppia.