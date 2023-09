La prima puntata andrà in onda lunedì 11 settembre, ma i fan già conoscono il cast 2023/2024 di Uomini e donne. Le anticipazioni che sono trapelate dalle prime quattro registrazioni della nuova edizione, hanno svelato sia i protagonisti sul trono che quelli del parterre: il ritorno più spiazzante è sicuramente quello di Barbara De Santi, dama che è rientrata in studio dopo alcuni anni d'assenza.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

L'edizione 2023/2024 di Uomini e donne sta per esordire su Canale 5: mancano pochi giorni alla messa in onda della prima puntata del dating-show, quella che è stata registrata lo scorso 24 agosto.

Da oltre due settimane, dunque, i fan sanno cosa è successo in studio al rientro dalle vacanze perché sono andati a leggere le anticipazioni web: le informazioni più rivelanti che sono emerse dalle prime riprese stagionali, sono quelle riguardanti il cast di entrambi i troni, Classico e Over.

Lunedì 11 settembre, infatti, sarà trasmessa in tv la presentazione dei tre nuovi tronisti: il 22enne Brando, Cristian Forti e Manuela Carriero; solo quest'ultima ha alle spalle un'altra esperienza davanti alle telecamere (ha partecipato a Temptation Island con l'ex fidanzato), gli altri due ragazzi sono sconosciuti per il pubblico.

Via vai tra i senior di Uomini e donne

Per quanto riguarda il parterre 2023/2024 di Uomini e donne, è già noto che ha subito alcune variazioni rispetto a quello che ha contribuito al successo della scorsa edizione.

Alle prime quattro registrazioni che Maria De Filippi ha condotto, ad esempio, non hanno partecipato né Riccardo Guarnieri né Armando Incarnato: i due sono sempre stati assenti fino ad ora ma è chiaro se si tratta di un addio definitivo oppure di una pausa dalle riprese (non si è ancora esposto nessuno in merito, né loro né gli addetti ai lavori).

Per due storici personaggi del Trono Over che hanno saltato i primi appuntamenti, ce ne sono altrettanti che hanno rimesso piede agli studi Elios dopo un periodo di "riposo". Tra le dame, per esempio, figura un'altra volta Barbara De Santi, la maestra che per tante stagioni è stata al centro delle dinamiche del dating-show sia per le sue frequentazioni che per le liti che ha avuto con le colleghe e con gli opinionisti.

Tra i cavalieri, invece, c'è di nuovo Silvio Venturato: il signore è stato protagonista di U&D la scorsa primavera con un corteggiamento molto passionale a Gemma Galgani. Terminata questa conoscenza, il milanese ha preferito tornare a casa.

Gemma ancora 'regina' di Uomini e donne

Nel corso della puntata che andrà in onda l'11 settembre, inoltre, saranno ufficializzati i nomi dei "veterani" del cast che la redazione ha riconfermato: tra questi spicca Gemma Galgani, ancora al centro delle dinamiche del Trono Over dopo più di 13 anni.

Nel parterre di Uomini e donne 2023/2024, inoltre, figurano anche Roberta Di Padua e Aurora Tropea: quest'ultima si è già resa protagonista di un'accesa lite con Gianni Sperti (nella registrazione del 6 settembre).

A proposito degli opinionisti, non ci sono stati cambiamenti: al tarantino appena citato, infatti, si aggiungono anche quest'anno Tina Cipollari e Tinì Cansino.

La nuova edizione del dating-show, inoltre, partirà puntando anche su tanti ospiti: alla prima puntata hanno partecipato Pinuccia Della Giovanna (per cantare il suo inedito) e tre coppie di Temptation Island per dei confronti, alla seconda Lavinia e Alessio, alla terza Ida e Alessandro, e gli ex fidanzati Federico e Carola.