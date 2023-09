Continuano le vicende de Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni riguardanti la puntata in onda su Rai 1 il prossimo 12 settembre accolgono l'arrivo di un nuovo personaggio. Si tratta della giovane Odile, presentata come la figlia di un'amica della contessa Di Sant'Erasmo. L'arrivo di Odile a Villa Guarnieri susciterà trepidazione in Adelaide. Intanto il grande magazzino di Conti dovrà affrontare un paio di sfide. Non solo Vittorio dovrà combattere la spietata concorrenza di Galleria Milano Moda, ma Irene sarà disperata per le selezioni per assumere una nuova commessa.

Ad aiutare Cipriani ci penseranno Elvira e Clara. Per quanto riguarda Vittorio, spronato e supportato da Roberto, sarà colto da una nuova idea destinata a riportare il negozio ai fasti di un tempo.

In tutto ciò non mancheranno i problemi di cuore riservati allo sfortunato Salvatore Amato. L'estate sembrerà aver distrutto l'amore che Elvira provava nei confronti del barista siciliano. Disperato, Salvatore cercherà di recuperare terreno con la ragazza.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 12 settembre: Vittorio ha una nuova idea per rilanciare il negozio

Il grande magazzino di Vittorio si ritroverà con l'acqua alla gola a causa della poca clientela, ormai orientata verso il nuovo negozio d'abbigliamento di Umberto e Tancredi.

Vedendolo abbattuto, Roberto cercherà in ogni modo di risollevare il modale del direttore Conti, trasmettendoli entusiasmo e spronandolo ad approcciarsi con le nuove sfide che il magazzino dovrà affrontare da lì ai prossimi mesi. A quanto pare riuscirà nell'intento visto che Vittorio lo metterà al corrente di un'idea destinata a rilanciare il Paradiso: di cosa si tratterà?

Spoiler Il Paradiso delle signore: Salvatore disperato, Irene non trova la commessa giusta

Spazio anche agli altri personaggi di questa rinomata soap opera made in Italy. Nello specifico, Salvatore si ritroverà a sospirare rivangando quei tempi in cui Elvira Gallo era talmente innamorata di lui. Amato cercherà di ricucire il rapporto con la Venere.

Intanto al negozio di Conti, la capocommessa Cipriani sarà alle prese con le selezioni per assumere una nuova Venere. Avendo delle grosse aspettative, Irene si ritroverà ad essere in difficoltà con le varie ragazze, ritenendo che nessuna di loro soddisfi le sue richieste e necessità. Sarà così che Clara deciderà di intervenire in soccorso dell'amica e collega e, insieme a Elvira, le daranno una mano.

Adelaide trepidante per l'arrivo di Odile

Nel frattempo a Villa Guarnieri ci sarà una trepidante Adelaide in attesa dell'arrivo di una certa Odile. A quanto pare quest'ultima è sua figlia biologica, ma la contessa Di Sant'Erasmo la presenterà alla gente come la figlia di quella sua cara amica che è deceduta pochi mesi prima a Ginevra.