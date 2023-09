Le puntate del 27 e 28 settembre de Il Paradiso delle Signore saranno piene di emozioni, dubbi e segreti rivelati. Su suggerimento di Angela, Marcello rovisterà all'interno di una scatola di famiglia, trovandovi qualcosa di toccante. Salvatore, dubiterà della situazione sentimentale di Elvira, ma ci penserà qualcuno a fugare questo suo sospetto.

Dopo che Umberto avrà rivelato il segreto di Adelaide a Flora, quest'ultima finirà per riferirlo inavvertitamente a Fiorenza Gramini. Quando il commendatore lo saprà se la prenderà con la sua promessa sposa.

Intanto, Fiorenza non si farà alcuno scrupolo a sfruttare il mistero della contessa per tenerla sotto controllo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 27 settembre: Flora rivela il segreto della contessa a Fiorenza

Avrà le ore contante, la sofferenza patita da Adelaide a causa del rifiuto dalla figlia che credeva morta. Nelle prossime puntate vedremo la contessa Di Sant'Erasmo rialzarsi in piedi e rimettersi in carreggiata, presentandosi nuovamente in società. Peccato che qualcuno rovinerà tutto, seppur involontariamente. Le anticipazioni riportano che Flora, durante una conversazione con Fiorenza, finirà per lasciarsi scappare un dettaglio intimo su Adelaide. Il segreto di quest'ultima finirà sulla bocca della maligna Gramini, la quale sfrutterà l'occasione per mettere la contessa in una scomoda posizione.

Maria turbata dopo l'incontro con Matteo

Spazio anche agli altri personaggi di questa soap opera italiana. Salvatore non getterà la spugna con Elvira e indagherà sul misterioso fidanzato che la Venere sostiene di avere. Intanto Matteo rivedrà Maria, finendo per turbarla. Agata noterà che sua sorella maggiore ha qualcosa di strano.

Diletta, che è ritornata a Milano per riconquistare il direttore del grande magazzino, si domanderà che rapporto abbiano Vittorio e Matilde.

Il Paradiso delle signore spoiler 28 settembre: Marcello trova qualcosa di toccante

Molto curiose sono le trame del 28 settembre del Paradiso delle signore. Un paio di personaggi saranno attanagliati da alcuni dubbi.

Non solo Marcello, che sarà perplesso per Matteo, ma anche Salvatore avrà i suoi patemi. Nello specifico, Amato dubiterà che Elvira sia veramente fidanzata, ma ci penserà Alfredo a smontare questa ipotesi. Per quanto riguarda Marcello, sua sorella gli consiglierà di indagare a fondo su Matteo, frugando dentro una vecchia scatola in cui la loro mamma conservava i ricordi di famiglia. Sarà così che Marcello scoverà qualcosa di commovente.

Altrove, Umberto sarà a dir poco furibondo con Flora, poiché ha spifferato il segreto di Adelaide a Fiorenza. Vittorio e Matilde, invece, finiranno per trascorrere del tempo insieme, complice un discorso da preparare in vista del ringraziamento per il premio ricevuto insieme.