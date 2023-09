Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 21 settembre, Ciro inizierà a nutrire sospetti su sua figlia Agata e scoprirà la verità sul suo lavoro. Nel frattempo, Salvatore e Alfredo si sfideranno per ottenere la copertina del Paradiso Market. Invece, Elvira confesserà a Salvatore che lo vede come un amico. Infine, Umberto continuerà a cercare di scoprire il segreto inconfessabile di Adelaide, mentre la contessa si sentirà a disagio in pubblico e desterà la preoccupazione di tutti i presenti.

Salvatore e Alfredo si sfidano per la copertina del Paradiso Market

Ciro inizierà a nutrire crescenti sospetti riguardo a sua figlia Agata e, determinato a scoprire cosa sta accadendo nella vita della giovane, si recherà al Paradiso dove scoprirà che la ragazza ci lavora come Venere per il grande magazzino milanese. Questa rivelazione scuoterà il signor Puglisi profondamente, conscio che la sua famiglia gli ha mentito nascondendogli la verità. Nel frattempo, un'altra situazione inaspettata si svolgerà al Paradiso delle Signore, dove Salvatore e Alfredo, in un ruolo insolito, si troveranno a competere per guadagnarsi un posto in prima pagina sulla copertina del famoso giornale locale.

Elvira rifiuta Salvo

Questa competizione acerrima avrà spettatori interessati e qualche scetticismo da parte di Roberto e Vittorio che non riusciranno a vedere in Alfredo e Salvatore due modelli per la copertina del Paradiso Market. Nel campo delle relazioni, un altro nodo verrà sciolto quando Elvira condividerà con Salvo i suoi sentimenti, confessando che ormai lo vede esclusivamente come un amico, nonostante i tentativi del ragazzo di riconquistarla.

A questo punto, il giovane Amato dovrà accettare la scelta della ragazza e rassegnarsi all'idea di averla persa.

Umberto è determinato a scoprire il segreto di Adelaide

Nel frattempo, la tensione tra Umberto e Adelaide si intensificherà, con il commendatore Guarnieri determinato a scoprire il segreto che la donna sembra custodire gelosamente.

La contessa di Sant'Erasmo, sconvolta dal rifiuto di sua figlia di tornare a Milano, deciderà di affrontare il suo dolore in modo sorprendente: si presenterà inaspettatamente a un evento sociale presso il Circolo. Tuttavia, quando arriverà il momento cruciale di parlare in pubblico, Adelaide si troverà a combattere contro la pressione di rivelare il suo segreto di fronte a tutti, creando un momento di suspense palpabile. Infine, la nobildonna si allontanerà dal circolo destando la preoccupazione di tutti i presenti.