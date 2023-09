Il Paradiso delle Signore rinnova il suo appuntamento anche nella settimana che va dal 18 al 22 settembre. Le anticipazioni riportano che il grande magazzino sarà al centro di un paio di dinamiche, destinate a movimentare la soap opera. Terrà banco il mistero che riguarda Matteo. Per fare chiarezza sulla situazione, Marcello telefonerà alla sorella Angela, che si trova in Australia da qualche anno. Nel frattempo Matteo e Maria si rivedranno e avranno modo di parlare per un po', prima di essere interrotti da Marcello.

Il licenziamento improvviso di Lucia porterà Irene a prendere la sorellina di Maria come sua sostituta.

Pur essendo preoccupata che suo padre venga a sapere del suo lavoro, Agata cercherà di fare del suo meglio. Un giorno, però, Ciro scoprirà tutto e la ragazza non si presenterà più al Paradiso.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 22 settembre: Marcello telefona sua sorella Angela

Marcello verrà a sapere che Matteo è suo fratellastro e chiamerà Angela in Australia in modo da ricostruire il passato della loro famiglia. Anche Armando scoprirà di questa vicenda. Matteo incontrerà nuovamente Maria, ma a interrompere i due sarà Marcello.

La vera identità di Odile sarà camuffata, perché Adelaide vorrà tenere nascosto il fatto che le due sono mamma e figlia. La contessa preferirà confidare il suo dolore a poche persone.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore, 18-22 settembre: la sorellina di Maria assunta come Venere

Dopo essersi lasciati alle spalle la vita siciliana, i Puglisi inizieranno ad ambientarsi a Milano e con la loro nuova realtà. Ciro lavorerà nella caffetteria di Salvatore, ma quest'ultimo non sarà granché soddisfatto del suo operato.

Sarà Armando a convincere Amato a concedere del tempo all'uomo.

Di punto in bianco la Venere Lucia deciderà di lasciare il lavoro al negozio di Conti e Maria proverà a proporre la sorella Agata alla capo commessa, in modo da rimpiazzarla. Conscia dell'opposizione di suo padre Ciro, la ragazza non sarà del tutto convinta di ricoprire il ruolo di Venere fino a quando Irene non proporrà una soluzione destinata ad arginare l'ostacolo.

Quando Ciro si presenterà al Paradiso inizierà a sospettare qualcosa sulla figlia minore, finendo per scoprire che lavora come Venere. In un primo tempo Agata non si presenterà al lavoro a causa della contrarietà del padre, ma poi accadrà qualcosa di inatteso.

Salvatore e Alfredo si danno battaglia come modelli

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore riportano che Vittorio avrà un'idea, destinata a migliorare le entrate del negozio d'abbigliamento. Il direttore Conti vorrà lanciare la linea uomo e cercherà un modello per la copertina del Paradiso Market.

Sia Alfredo che Salvatore si presteranno come modelli, dandosi battaglia per ottenere la prima pagina del giornaletto, lasciando perplessi Vittorio e Roberto. Intanto il servizio fotografico finirà tra le mani di Matilde.