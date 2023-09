L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 1, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il capitolo attuale dello sceneggiato targato Rai ci sta regalando una versione non poco rinnovata sia esteriormente che interiormente di Elvira Gallo (Clara Danese). La Venere, difatti, sfoggia un caschetto nuovo di zecca e, allo stesso tempo, ha fatto sapere a tutti di essersi fidanzata con un ragazzo di nome Tullio, scatenando una certa perplessità in tal senso sia da parte di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) che di Irene Cipriani (Francesca Del Fa).

Sia la capo commessa che il cameriere sospettano che Elvira abbia inventato il suo fidanzamento, ipotesi che Alfredo Perico (Gabriele Anagni) non avvalla affatto credendo alla nuova storia della Venere. Il figlio di Agnese (Antonella Attili) sembra, per motivi di carattere sentimentale, il personaggio più determinato a scoprire se Tullio esista davvero o meno. Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, il giovane Amato potrebbe venire a conoscenza che il fidanzamento di Gallo sia soltanto un'invenzione della commessa per vendicarsi del due di picche subito dal cameriere.

Irene e Salvo non credono all'esistenza di Tullio

Finché sia soltanto Salvatore a dubitare della veridicità legata al fidanzamento di Elvira lo si può anche capire, ma quando ai sospetti di Amato junior si vanno a sommare quelli di Irene ecco che, forse, bisognerebbe iniziare a farsi qualche domanda.

La capo commessa non avrebbe alcun motivo di mettere in dubbio le parole della sua subalterna, quindi è probabile che Cipriani accenda il radar dell'intuito femminile per carpire che qualcosa non quadra in gesti e parole di Gallo quando parla di Tullio.

Elvira inventa di essersi fidanzata per far ingelosire Salvo

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 che andrà in onda venerdì 29 settembre scopriamo che Salvatore farà una scoperta inattesa proprio nei confronti di Tullio e del fidanzamento stretto da Elvira.

L'entità di tale scoperta da parte del cameriere non è ancora nota ma, nonostante ciò, è possibile avanzare l'ipotesi che tale presa di coscienza possa sancire da che lato penda la verità, cioè far comprendere al telespettatore in via definitiva se Elvira sia fidanzata o meno.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a darne conferma, Salvatore potrebbe capire che Tullio, con fidanzamento annesso, è stato inventato da Elvira per farlo ingelosire e, al contempo, vendicarsi del due di picche ricevuto nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore.

Se così fosse, però, Salvo avrebbe l'attenuante del matrimonio finito anzitempo con Anna Imbriani (Giulia Vecchio).