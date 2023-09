Mancano pochissimi giorni alla riapertura della scuola di Amici: la prima puntata della nuova edizione sarà registrata giovedì 21 settembre, ma verrà trasmessa su Canale 5 domenica 24. Per quanto riguarda il daytime, è stato confermato da lunedì 25 subito dopo Uomini e donne e tratterà della vita degli allievi a lezione e in casetta. Le prime anticipazioni stagionali sveleranno i nomi dei cantanti e dei ballerini della classe, scelti dai professori all'esordio.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Il conto alla rovescia per l'inizio della 23esima edizione di Amici, è ufficialmente partito: i fan stanno per scoprire i nomi dei nuovi allievi, scelti dopo mesi di casting.

Se manca poco meno di una settimana al debutto del talent-show su Canale 5, sono ancora meno i giorni che dividono i curiosi dalle prime anticipazioni della stagione.

Nel calendario degli appuntamenti con il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, sono già stati inseriti tutti quelli che riguardano la settimana che è appena iniziata.

Si parte da giovedì 21 settembre, giorno in cui è fissata la registrazione del primo speciale della nuova edizione: in serata, trapeleranno tutti gli spoiler sul cast ma anche sugli ospiti che si avvicenderanno in studio per consegnare agli alunni le maglie da titolari.

Il debutto sul piccolo schermo di Amici

La puntata che sarà registrata giovedì prossimo, però, andrà in onda su Canale 5 qualche giorno dopo: Amici 23, infatti, debutterà in televisione domenica 24 settembre a partire dalle ore 14.

Tutto quello che accadrà nel corso delle prime riprese stagionali del talent-show, dunque, i telespettatori potranno vederlo nel weekend e dopo aver letto le anticipazioni che impazzeranno in rete per giorni.

Lo speciale con il quale si darà ufficialmente il via alla nuova edizione, sarà quasi interamente dedicato alla formazione della classe 2023/2024: i sei professori della commissione interna (per il ballo riconfermato il trio Celentano-Todaro-Emanuel Lo, per il canto unica new entry Anna Pettinelli al posto di Arisa) saranno chiamati a scegliere i talenti più meritevoli, quelli che si sono distinti ai casting durante le vacanze.

Man mano verranno fuori notizie e indiscrezioni sui ragazzi che otterranno un banco, anche se già da ora si vocifera che tra loro potrebbe figurare Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi (un altro figlio d'arte dopo LDA e Angelina Mango).

Novità sul pomeridiano di Amici

Tornando agli appuntamenti tv con la nuova edizione di Amici, solo pochi giorni fa è arrivata la conferma che il daytime andrà regolarmente in onda da lunedì 25 settembre.

Per un periodo, infatti, si era vociferato di uno slittamento delle puntate pomeridiane a gennaio per lasciare spazio alla soap La Promessa, ma così non sarà.

Il giorno successivo al debutto su Canale 5, gli autori inizieranno a raccontare la vita dei ragazzi sia nella scuola che in casetta: tutti i titolari della classe, infatti, vivranno isolati in una struttura che si trova all'interno degli studi di Cinecittà dove si registra la trasmissione.

La pagina Twitter Amici news, inoltre, ha già svelato le riprese della seconda puntata sono previste per giovedì 28 settembre, anche se la sua messa in onda avverrà la domenica successiva prima di Verissimo.

Per quanto riguarda il cast della stagione 2023/2024, ad oggi si conoscono solo i nomi dei sei insegnanti che per tutto l'anno scolastico affiancheranno e supporteranno gli allievi; voci ancora tutte da confermare, invece, sostengono che tra i ballerini professionisti potrebbe debuttare Isobel Kinnear, finalista dell'anno scorso.