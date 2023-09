L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, ma anche in streaming su RaiPlay. La famiglia Puglisi, nella stagione attuale dello sceneggiato ideato da Giannandrea Pecorelli, è arricchita dalle presenze di Agata (Silvia Bruno), sorella minore di Maria (Chiara Russo), e dai genitori della sarta Ciro (Massimo Cagnina) e Concetta (Gioia Spaziani). Il signor Puglisi si sta dando da fare come barista al Gran Caffè Amato, dopo aver dato una mano alla ristrutturazione del locale, mentre la giovane Agata ha iniziato a lavorare come Venere al Paradiso senza, però, il benestare del padre.

Disobbedienza, attuata dalla sorella di Maria anche a causa del consiglio datole da Irene Cipriani (Francesca Del Fa), che costa cara ad Agata, in quanto suo padre Ciro la scopre e le vieta di lavorare nell'atelier milanese. Sebbene non vi siano spoiler a darne conferma, a fare cambiare idea a Ciro potrebbe essere la figlia Maria, magari facendo leva sia sulla sua supervisione della sorella minore che sul bisogno di denaro del quale necessita la famiglia. Se così fosse, Puglisi senior permetterebbe ad Agata di continuare la sua carriera come Venere della boutique.

Il trasferimento della famiglia Puglisi dalla Sicilia alla Lombardia

Sino alla scorsa stagione gli unici esponenti della famiglia Puglisi che si conoscevano erano due: Maria e, seppur indirettamente, Ciro.

Il padre della sarta era, difatti, stato nominato alcune volte e aveva dialogato con la figlia per telefono altre specialmente a causa del matrimonio che le aveva combinato con Vito Lamantia (Elia Tedesco).

Ne Il Paradiso delle Signore 8, invece, i Puglisi diventano quattro, con Ciro e la moglie Concetta che decidono di trasferirsi in pianta stabile a Milano da Partanna assieme alla figlia Agata, specialmente a causa di alcune beghe finanziarie che si vogliono lasciare alle spalle dalla loro terra originaria.

Maria convince Ciro a permettere ad Agata di essere una Venere

A causa degli appena citati problemi economici, Ciro riesce a trovare ben presto alcuni lavoretti, dapprima aiuta nella ristrutturazione del Bar Bottini e appena il locale apre, cambiando nome in Gran Caffè Amato, Salvatore (Emanuel Caserio) gli offre l'opportunità di fare il barista.

Discorso diverso, invece, per Agata che, a causa del licenziamento inaspettato di Lucia, viene proposta a Irene come nuova Venere dalla sorella Maria. Cipriani accetta e anche la giovane Puglisi sembra volersi gettare in questa avventura professionale, ma è conscia che difficilmente suo papà sarebbe d'accordo. Nonostante questo, lasciandosi anche convincere dalla capo commessa, Agata inizia a lavorare come Venere al Paradiso ma Ciro matura ben presto dei sospetti in tal senso e le fa un'imboscata, recandosi in atelier e vietandole di lavorare ancora nel negozio di moda.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a confermarlo, Maria potrebbe convincere papà Ciro a permettere ad Agata di continuare a fare la commessa, magari rassicurando il genitore che supervisionerà la sorella minore oppure facendo leva sul bisogno di denaro del quale la famiglia ha bisogno al momento.