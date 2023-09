Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con il Paradiso delle signore. Nel corso della puntata del 18 settembre non possono mancare colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali la Contessa Adelaide. Ultimamente sta affrontando un periodo alquanto difficile a causa del rifiuto di sua figlia Odile. Inoltre, i riflettori sono accesi anche sulla famiglia Puglisi che si è trovata improvvisamente immersa in una città del tutto nuova. Ciononostante, ognuno di loro si è rimboccato le maniche per ambientarsi al meglio.

Lucia passa dal Paradiso alla concorrenza

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, per rendersi utile, Ciro va a dare una mano alla Caffetteria in vista della grande inaugurazione. Nonostante la sua poca esperienza, fa del suo meglio per aiutare Salvo. Nel frattempo, Lucia prende una decisione improvvisa che lascia tutti sconcertati: lascia il suo posto di lavoro in un momento così difficile. Non solo l'atelier ha perso molta clientela, ma inizia anche a essere a corto di personale.

Successivamente, si viene a scoprire il reale motivo per cui la Venere ha rasentato le sue dimissioni dal magazzino meneghino: ha ottenuto un posto come capocommessa per la concorrenza. Matilde era all'oscuro di tutto ma quando viene a sapere che Lucia lavorava per Vittorio va subito a scusarsi con lui.

D'altronde, non avrebbe mai fatto un torto simile al suo caro amico, assumendo una sua ex dipendente nella Galleria Moda Milano.

Una nuova Venere al Paradiso delle signore

Nel frattempo, mentre Matteo si è messo sulle tracce di Marcello, quest'ultimo cerca di supportare al meglio la sua dolce metà. Tuttavia, Adelaide risulta essere inconsolabile.

Non riesce a superare il rifiuto di sua figlia Odile. D'altro canto, avrebbe tanto voluto presentarla pubblicamente, ma ciò non sarà possibile. Per superare il suo dolore e riprendere in mano la sua vita, la Contessa preferisce tenere lontano il giovane Barbieri per rimanere un po' sola.

Al Paradiso delle signore urge la ricerca di una sostituta come Venere.

Pertanto, Irene si mobilita per trovare una papabile candidata. Maria ha in mente un'idea geniale: proporre sua sorella Agata. In questo modo, la giovane ragazza, può integrarsi perfettamente nella nuova città. Inoltre, la capocommessa non riuscirebbe mai a trovare una sostituta in così poco tempo.