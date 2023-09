Nelle prossime puntate de La promessa arriverà il bacio tra Jana e Abel, che avrà uno spettatore inaspettato: Manuel. La gelosia lo pervaderà e non sopporterà che la donna della sua vita sia tra le braccia di un altro uomo. Per questo, per fare breccia nel suo cuore, le organizzerà una sorpresa.

Jana salva il bimbo di Pia

Jana, Abel e Manuel si riveleranno i salvatori del bambino di Pia. Si recheranno presso il convento e Manuel sarà di fondamentale importanza per scoprire se il bambino si trova lì.

Alla fine il trio riuscirà a uscire dal convento con il bambino in braccio e a consegnarlo a Pia, che potrà così iniziare a fare la mamma.

Jana vuole viversi la storia con Abel

Dopo quella giornata passata insieme, Jana capirà che Manuel è geloso del rapporto che sta instaurando con Abel. Jana, però, non sa che il marchese l'ha vista mentre baciava appassionatamente Abel. Ad ogni modo, la ragazza sarà un po' triste per il rapporto che ha con Manuel, ma è anche curiosa di scoprire come potrebbero evolversi le cose con Abel e fino a che punto quest'ultimo potrebbe spingersi.

Alla fine Jana non si sentirà nemmeno in colpa nei confronti di Manuel: lui ha scelto di sposare Jimena e ora anche lei ha diritto di viversi la sua vita.

La serata da sogno organizzata da Manuel

Manuel, invece, non farà altro che rimuginare sul bacio che si sono scambiati Jana e Abel.

Alla fine affronterà la cosa con la giovane, che proverà a dargli delle spiegazioni, ma non serviranno un granché a lenire la ferita che Manuel porta nel cuore.

Il ragazzo, però, non rimarrà con le mani in mano, e deciderà di organizzare una sorpresa a Jana: per lei ci sarà un ballo, e i due ragazzi, finalmente, avranno la possibilità di vivere una serata da sogno, ma con una piccola ansia addosso, anche perché temeranno di essere scoperti da qualcuno.

La finta gravidanza di Jimena

Manuel, però, avrà un altro problema da affrontare. A palazzo girerà voce che Jimena potrebbe avere dei problemi con la gravidanza, visto che ha avuto alcune perdite di sangue. In realtà, Jimena avrebbe voluto fingere un aborto, ma qualcosa è andato storto.

Quando Manuel verrà a sapere cosa è successo, chiederà subito ad Abel di visitare la moglie.

La diagnosi non sarà per niente nefasta: nonostante tutto la gravidanza (inesistente) di Jimena prosegue a gonfie vele.

Abel confessa di essere innamorato di Jana

Manuel tirerà un sospiro di sollievo e avrà modo di parlare del suo stato emotivo a Jana. Nonostante il matrimonio privo di amore con Jimena, alla fine quel bambino è la cosa che desidera di più al mondo.

Successivamente Manuel avrà una conversazione con Abel, che gli confesserà di essere felice di soggiornare a La Promessa, visto l'amore sconfinato che prova per Jana.