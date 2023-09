Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore giunto alla sua ottava stagione. In onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa, regala emozioni ai telespettatori. In particolare, nel corso del prossimo episodio del 20 settembre, non possono mancare nuovi colpi di scena.

L'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Salvatore che cerca in ogni modo di conquistare la sua bella Elvira. Da quando quest'ultima ha dato una svolta alla sua vita, rivoluzionando del tutto la sua alimentazione, ha riacquistato una grande fiducia in se stessa e ha deciso di dare un taglio al rapporto che si era venuto a creare con il barista.

Tuttavia, al giovane Amato mancano le attenzioni che riceveva dalla Venere, per cui è deciso a far sì che si innamori nuovamente di lui.

La nuova rivista del Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, urgono i preparativi per la nuova copertina della rivista del Paradiso Market. Per l'occasione, Vittorio ha in mente un'idea brillante: far posare dei modelli maschili per presentare la nuova linea. Tuttavia, appena Irene viene a sapere di questa possibilità, decide di proporre Alfredo come papabile modello. Successivamente, anche Salvo ne viene a conoscenza e vuole cogliere l'occasione per attirare l'attenzione di Elvira. Così, decide di andare a parlare con Conti per convincerlo a far posare come modello anche lui accanto al suo amico.

Nel frattempo, Agata cerca, con grande difficoltà, di non farsi scoprire dal padre. Questi, infatti, non sa ancora che sua figlia ha accettato, contro il suo volere, il lavoro come Venere al Paradiso delle signore. Qualora venisse a saperlo, andrebbe su tutte le furie.

Un momento difficile per la Contessa al Paradiso delle signore

Intanto, Adelaide è sconvolta per il brusco e inaspettato rifiuto di sua figlia Odile. Tuttavia, non se la sente di condividere questo suo dolore, neanche con le persone che ama. Difatti, decide di tenere lontano anche Marcello, il quale ha cercato di offrirle tutto il suo supporto in questo periodo.

Nel contempo, anche Umberto si è reso conto che la Contessa nasconde un terribile segreto ed è disposto a mettere da parte il suo orgoglio per capire cosa stia accadendo. Pertanto, si reca a casa sua, ma viene immediatamente allontanato dal giovane Barbieri.

Successivamente, quest'ultimo prende una decisione importante. Dopo aver scoperto che Matteo è suo fratello, vuole andare fino in fondo alla questione. Nella speranza di ottenere maggiori informazioni, telefona a sua sorella, la quale si trova in Australia.