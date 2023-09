Il Paradiso delle signore, la soap italiana giunta alla sua ottava stagione in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05, continua a regalare emozioni ai telespettatori. Nella puntata del 21 settembre non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Agata. Da quando si è trasferita con la sua famiglia a Milano ha cercato di integrarsi perfettamente con l'ambiente di sua sorella, al punto di aver accettato un importante proposta lavorativa. Tuttavia, suo padre non vuole assolutamente che diventi Venere dell'atelier meneghino.

Pertanto, Ciro non sa che sua figlia ha accettato il lavoro, ma inizia ad avere un brutto presentimento.

Ciro sospetta che sua figlia lavora al Paradiso

Nel corso del prossimo appuntamento con l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, dopo aver avuto una discussione con sua figlia, Ciro nutre dei forti sospetti e vuole andare fino in fondo alla questione. Pensa che Agata possa non aver dato ascolto alle sue raccomandazioni, accettando di lavorare come Venere. Nella speranza di riuscire a capire di più si reca personalmente nell'atelier.

Nel frattempo, i preparativi per la presentazione della nuova rivista del Paradiso Market stanno giungendo al termine. Salvatore e Alfredo si propongono come modelli e si ritrovano a sfidarsi, destando non poche perplessità da parte di Vittorio e Roberto.

Il giovane barista è fortemente convinto di poter riconquistare, in questo modo, la sua bella Elvira, ma deve fare i conti con la dura realtà. Quando la giovane Venere si rende conto di tutto, decide di affrontarlo direttamente, rivelandogli di vederlo soltanto come un amico.

Un passo importante per Adelaide al Paradiso delle signore

Adelaide continua ad avere il cuore infranto per il terribile rifiuto ricevuto da sua figlia Odile. Pertanto, si chiude in se stessa anche con le persone che la amano. A Umberto, però, non sfugge alcun dettaglio e si rende conto che la Contessa nasconde qualcosa. Vuole scoprire a tutti i costi di cosa si tratta, nonostante sia stato cacciato bruscamente da Marcello.

Fortunatamente, Adelaide capisce che deve riprendere in mano le redini della sua vita. D'altronde, non può di certo nascondersi per sempre. Pertanto, si reca a un evento del Circolo per ritornare a frequentare l'alta società. Tuttavia, quando arriva il momento di parlare in pubblico, sentendosi gli occhi puntati addosso, subisce un crollo emotivo. Non riesce a reggere il peso delle pressioni del pubblico presente.