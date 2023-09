Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana, Il Paradiso delle Signore, giunta ormai all'ottava stagione. I nuovi episodi si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 al 29 settembre 2023, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul regalo di Vito a Maria, sulla volontà di Salvatore di riconquistare Elvira, sul ritorno di Diletta, sulla gelosia di Marcello nei confronti di Umberto, sulla riappacificazione di quest'ultimo con la contessa e sul ritrovamento della lettera di Silvana.

Maria non sarà felice del regalo di Vito

Le anticipazioni de Paradiso delle signore ci segnalano che Vito invierà a casa Puglisi una lavatrice in regalo di cui Maria non sarà felice. L'imbarazzo della giovane, infatti, sarà più che evidente quando Ciro telefonerà all'amico per ringraziarlo del dono. Salvatore tenterà di riavvicinarsi ad Elvira che si rifiuterà di uscire da sola con lui. A quel punto, Alfredo deciderà di aiutare l'amico, organizzando un'uscita di gruppo per permettergli di stare da solo con Elvira. Non riuscendo a riconquistare l'ex, Salvatore deciderà di scoprire chi è il fidanzato della Venere, dubitando anche della sua esistenza. Alfredo però gli assicurerà che Tullio esiste, smontando tutte le sue tesi.

Non sapendo nulla di più sull'uomo, anche Irene inizierà a dubitare di lui fino a quando Salvatore non farà una scoperta sconcertante.

Matilde sarà felice nello scoprire che Vittorio ha seguito i suoi consigli nel preparare la copertina del Paradiso Market. La felicità della donna però finirà quando Diletta D'Ambrosio ritornerà al negozio per riconquistare Conti.

Dopo averli visti insieme, Matilde sarà molto gelosa del feeling esistente fra di loro. Più tardi, Vittorio e Matilde trascorreranno del tempo insieme, preparando il discorso di ringraziamento per un premio che vinceranno insieme. In quell'occasione i due si riavvicineranno nuovamente. Adelaide inizierà a temere che Umberto possa utilizzare la sua confessione contro di lei, mentre quest'ultimo continuerà ad accusarla di averlo escluso dalla sua vita.

Marcello continuerà ad essere geloso delle attenzioni di Guarneri per la contessa. Per non creare problemi, Umberto deciderà di raccontare a Flora tutta la verità. Dopo aver saputo i segreti di Adelaide, la giovane si lascerà sfuggire alcuni particolari intimi della donna in presenza della signora Gramini che li userà contro di lei. A quel punto, Umberto si arrabbierà con la fidanzata per non aver mantenuto il segreto. Nel frattempo, Adelaide deciderà di riprendere il suo posto in società per poi riappacificarsi con Roberto Guarneri.

Diletta consegna a Vittorio un dossier su Tancredi

Tancredi avvicinerà Diletta e minaccerà uno dei suoi colleghi giornalisti. Più tardi, la giovane consegnerà un dossier a Vittorio contenente informazioni su Sant'Erasmo.

Marcello deciderà di indagare su Matteo e chiederà consiglio alla sorella Angela che gli dirà di cercare informazioni su di lui in una vecchia scatola della madre. Fra i vari ricordi, il giovane troverà la lettera di Silvana, la madre di Matteo, indirizzata a sua madre. A quel punto, Marcello deciderà di ritrovare suo fratello per chiarirsi.