Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05. Nel corso del prossimo episodio del 26 settembre, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Vittorio. Ultimamente, torna alla carica la giornalista Diletta D'Ambrosio, la quale non ha intenzione di lasciare in pace il giovane pubblicitario. Pertanto, quest'ultimo è impegnato con lei. Tuttavia, la situazione non sfugge all'occhio vigile di Matilde.

Un'uscita di gruppo a Il Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, per aiutare il suo amico, Alfredo propone un'uscita di gruppo. In questo modo spera di far sì che Elvira accetti e possa trascorrere del tempo in compagnia di Salvo, dandogli una seconda possibilità.

Nel frattempo, Diletta D'Ambrosio torna a far visita a Vittorio ed inizia a trascorrere diverso tempo in sua compagnia. Tuttavia, quando sta per uscire dall'atelier, si imbatte improvvisamente in Tancredi, che assume un atteggiamento poco amichevole nei suoi confronti. In particolare, le lancia un avvertimento nei confronti di un suo collega giornalista.

Matilde si indispettisce verso il pubblicitario del Paradiso e la giornalista

Intanto, le attenzioni riservate dalla giornalista nei confronti di Vittorio, non sfuggono a Matilde, la quale non resta indifferente. Difatti, si indispettisce e vuole capire cosa ci sia tra i due. Successivamente, dopo il dono di Vito per la famiglia Puglisi, il capostipite, Ciro, decide di telefonare al genero per ringraziarlo in presenza di Maria.

Tuttavia, quest'ultima non sembra affatto felice. Al contrario, è alquanto imbarazzato.

Nel contempo, Matteo cerca di risolvere i suoi problemi con la madre, mentre Marcello sta vivendo un momento molto particolare. Nonostante faccia di tutto per supportare la sua dolce metà, quest'ultima preferisce affrontare il suo dolore da sola.

Tuttavia, il malumore di Adelaide non sfugge all'occhio attento di Umberto, il quale, inizialmente, si è riavvicinato a lei soltanto per scoprire il suo segreto. Una volta venuto a conoscenza della verità sulla figlia Odile, il Commendatore continua ad essere preoccupato per la Contessa.

Il giovane Barbieri, però, comincia ad ingelosirsi per le attenzioni che la sua donna riceve da Guarnieri. Invece, quest'ultimo, teme che Flora possa arrabbiarsi con lui. Così, preferisce raccontarle tutta la verità prima che sia troppo tardi.