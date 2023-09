Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito alla puntata di martedì 26 settembre, riportano che Alfredo Perico (Gabriele Anagni) organizzerà un'uscita a quattro che coinvolgerà la sua partner Irene Cipriani (Francesca Del Fa), ma anche Elvira Gallo (Clara Danese) e Salvatore Amato (Emanuel Caserio). Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), intanto, soffrirà non poco osservando il feeling ritrovato tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Diletta D'Ambrosio (Barbara Venturato), nel frattempo Ciro Puglisi (Massimo Cagnina) ringrazierà Vito Lamantia (Elia Tedesco) per il dono inviato a Maria (Chiara Russo).

Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), infine, scoprirà da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che Odile è la figlia della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Alfredo organizzerà un'uscita a quattro al fine di far riconciliare Elvira e Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8, riguardo l'episodio del 26 settembre, raccontano che il distacco emotivo tra Salvatore ed Elvira farà comprendere ad Alfredo che servirebbe un'occasione per far trascorrere del tempo assieme a Gallo e Amato per far tornare la pace tra i due.

A fronte di ciò, l'assistente di Armando Ferraris (Pietro Genuardi) organizzerà un'uscita di gruppo coinvolgendo, oltre al cameriere e alla Venere, anche la fidanzata Irene.

Tancredi e Diletta, intanto, s'incontreranno per caso e il marito di Matilde ci terrà a mettere in guardia la donna circa un suo collega giornalista.

Il ritorno di D'Ambrosio e la ritrovata vicinanza tra la giornalista e Vittorio sarà fonte di sofferenza per Frigerio.

Marcello mal tollererà la vicinanza tra Adelaide e Umberto

Memore del regalo che l'ex contabile del Paradiso ha inviato alla figlia, Ciro penserà bene di chiamare il futuro genero e ringraziarlo per il dolce pensiero, gesto del padre che imbarazzerà parecchio Maria.

Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), successivamente, non saprà ancora come venire a capo dei problemi legati a sua madre, intanto Marcello Barbieri (Pietro Masotti) diverrà insofferente in merito alle continue attenzioni che il banchiere Umberto riverserà sulla sua amata Adelaide.

Allo stesso tempo, Guarnieri non vorrà far ingelosire la partner Flora riguardo questa ritrovata vicinanza con la contessa, quindi dirà alla giovane Ravasi il segreto che nasconde la nobildonna: Odile è sua figlia.