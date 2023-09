Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 2 al 6 ottobre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Damiano.

Dopo aver avuto dei dubbi sul conto del poliziotto e aver creduto che fosse corrotto con la malavita, Viola scoprirà per davvero come stanno le cose e resterà a dir poco sorpresa.

Spazio anche alle vicende di Renato e Otello che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, si sentiranno trascurati.

Rosa confessa la verità su Damiano a Viola: anticipazioni Un posto al sole al 6 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 2-6 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Damiano, che continua a portare avanti la sua indagine segreta che rischia di compromettere la sua vita e quella dei suoi cari.

Rosa disperata, dopo aver scoperto come stanno realmente le cose, deciderà di informare Viola di quello che sta succedendo.

In questo modo, quindi, anche la figlia di Ornella sarà a conoscenza del doppio gioco rischioso che sta portando avanti Damiano, dopo che per qualche settimana ha dubitato del poliziotto e sul fatto che si stesse facendo corrompere da Eduardo.

Viola scopre che Damiano rischia la vita: anticipazioni Un posto al sole al 6 ottobre

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Viola resterà a dir poco sconvolta e spiazzata da questa rivelazione inattesa che le verrà fatta da Rosa.

La donna, nel momento in cui scoprirà che Damiano sta rischiando la vita, proverà a trovare una soluzione per permettergli di uscire da questa intricata vicenda, senza che gli succeda qualcosa di brutto.

Viola riuscirà ad evitare il peggio, facendo in modo che Damiano non si ritrovi in serio pericolo di vita?

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 6 ottobre 2023, rivelano che si parlerà anche delle vicende di Renato e Otello.

Renato e Otello trascurati: anticipazioni Un posto al sole al 6 ottobre 2023

In occasione della festa dei nonni, i due si sentiranno trascurati dalle loro rispettive famiglie e non si sentiranno amati come vorrebbero.

Ecco allora che entrambi si ritroveranno a sfogarsi e a sottolineare ciò che non va nelle loro vite ma, nel momento in cui meno se lo aspettano, ci sarà il colpo di scena inaspettato. Renato e Otello saranno protagonisti di una sorpresa del tutto inaspettata, che permetterà loro di capire che in realtà sono dei nonni super amati dalle loro rispettive famiglie.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, continuerà ad essere alle prese con l'evolversi del suo legame con Diana, la quale si ritroverà anche a dover gestire l'ira di Alberto Palladini.