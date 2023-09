Il Paradiso delle Signore 8 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato ideato da Giannandrea Pecorelli, riguardanti le puntate di lunedì 9 e martedì 10 ottobre, riportano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) si renderà conto di non poter competere con Tullio nel "duello" amoroso su Elvira Gallo. Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), intanto, dovranno far quadrare i bilanci dopo aver riscontrato alcune irregolarità nella contabilità.

Flora riuscirà nell'impresa di convincere Odile a conoscere sua madre, proprio per questo motivo la contessa Adelaide annuncerà la sua partenza per Ginevra per avere finalmente un dialogo con la figlia Odile. Maria Puglisi (Chiara Russo), infine, scoprirà che Vito Lamantia (Elia Tedesco) non riuscirà a tornare a Milano in tempi brevi, intanto la nobile Di Sant'Erasmo opererà una scelta in merito a Villa Guarnieri.

Adelaide annuncerà la sua partenza per Ginevra per incontrare Odile

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8, in merito agli episodi del 9 e 10 ottobre, anticipano che Salvo a seguito dell'incontro avuto col fidanzato di Elvira, si renderà conto che non potrà competere con Tullio.

Delia Bianchetti (Ilaria Maren), poco dopo, si assicurerà di non servire un cliente sconosciuto che entra nell'atelier meneghino, mentre emergerà qualche falla nella contabilità.

A causa di tali irregolarità, Vittorio e Roberto si interrogheranno su come far rientrare la situazione.

Marcello Barbieri (Pietro Masotti), malgrado un pizzico di gelosia, capirà la profondità del gesto che Umberto Guarnieri fa nei riguardi della contessa Adelaide, nel frattempo Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) riuscirà nell'impresa di convincere Odile a conoscere sua madre.

Un'entusiasta Adelaide, quindi, annuncerà la sua prossima partenza in quel di Ginevra per instaurare un dialogo con la figlia Odile.

Salvo scoprirà che Matteo sta cercando lavoro

Delia avrà in animo di dire a Clara Boscolo i motivi che l'hanno spinta a non servire quel cliente sconosciuto, spiegando inoltre alla talentuosa ciclista cosa è successo a quell'uomo.

Vittorio, successivamente, farà presente a Maria che Vito non riuscirà a tornare molto presto nel capoluogo lombardo, mentre Salvatore verrà a conoscenza che Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) è alla ricerca di un impiego professionale, così Amato lo riferirà al socio Marcello.

Adelaide, invece, avvertirà il partner che il suo soggiorno a Ginevra potrebbe essere prolungato, suscitando parecchio turbamento in Barbieri. Tra Adelaide e Flora, infine, accadrà qualcosa di inatteso che farà optare la contabile per prendere una decisione in merito a Villa Guarnieri.