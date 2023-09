Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste il 26 e 27 settembre 2023, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Spazio in primis alle vicende di Gaffur che, dopo aver ricevuto una nuova proposta di lavoro, penserà di lasciare definitivamente la villa.

Intanto, a distanza di sette giorni dalla morte di Yilmaz, per Zuleyha non sarà affatto semplice rimettersi in piedi e tornare alla sua vita di sempre.

Gaffur annuncia il suo addio alla tenuta: anticipazioni Terra amara del 26 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara del 26 settembre rivelano che Gaffur riceverà una lettera dal centro impiego e si dirà pronto a lasciare la tenuta Yaman per trasferirsi in Germania e iniziare una nuova vita.

Peccato, però, che nel momento in cui l'uomo confesserà la sua decisione a Demir, quest'ultimo non la prenderà affatto bene e si scaglierà duramente contro l'uomo.

Demir vivrà la scelta di Gaffur di lasciare il suo lavoro alla tenuta come un affronto alla sua benevolenza.

Fondamentale sarà l'aiuto di Sevda che, dopo aver assistito alla scenata di Demir nei confronti di Gaffur, lo aiuterà a ragionare e lo porterà a cambiare atteggiamento nei confronti dell'uomo.

Zuleyha distrutta dal dolore: anticipazioni Terra amara 26-27 settembre

Inoltre, le anticipazioni di Terra amara del 27 settembre, rivelano che si tornerà a parlare della morte di Yilmaz.

Sono passati sette giorni dal decesso dell'uomo e, Zuleyha, continuerà ad essere sopraffatta dal dolore per la perdita del suo amato col quale sognava di poter costruire un futuro roseo insieme.

Fekeli deciderà di celebrare questa ricorrenza alla moschea, pensando che in casa Zuleyha si sarebbe sentita a disagio, data anche la presenza di Mujgan. Tale scelta non verrà accettata dalla dottoressa, la quale reagirà male di fronte all'idea di Fekeli ma verrà prontamente sgridata da sua zia.

Gaffur truffato e ingannato, Behice spietata: anticipazioni Terra amara del 27 settembre 2023

Behice, infatti, chiederà a Mujgan di non compiere passi falsi, dato che c'è ancora in ballo la cospicua eredità del defunto Yilmaz e non possono rischiare di perdere quei soldi.

Spazio ancora alle vicende di Gaffur: le anticipazioni di Terra amara del 27 settembre rivelano che l'uomo, dopo essere arrivato ad Istanbul, farà una amara scoperta.

Gaffur, infatti, si renderà conto di essere stato vittima di un inganno da parte di quegli uomini che gli avevano assicurato un posto di lavoro certo in Germania. In realtà erano solo dei truffatori che lo hanno preso in giro con questa storia.