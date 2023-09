Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily targata Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi di mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, svelano che Concetta Puglisi vorrà fare un regalo al suo futuro genero Vito Lamantia (Elia Tedesco) ma Maria non ne sarà entusiasta. Nel frattempo Maria (Chiara Russo) confesserà alla sorella Agata (Silvia Bruno) dei problemi di coppia che ha con l'ex contabile. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), invece, dovrà fare il conti col forfait di Gianni Rivera per il lancio della linea uomo, mentre Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) spronerà Marcello Barbieri (Pietro Masotti) a non lasciare nulla di intentato nel recuperare i rapporti col fratellastro Matteo Portelli (Danilo D'Agostino).

Quest'ultimo e Maria, infine, avranno un diverbio al termine del quale Matteo sarà dispiaciuto per l'atteggiamento messo in campo.

Concetta vorrà fare un regalo a Vito ma Maria non ne sarà entusiasta

Gli spoiler dello sceneggiato di Rai 1, per ciò che concerne le puntate del 4 e 5 ottobre, raccontano che Concetta, in onore del prossimo matrimonio tra la figlia e Vito, deciderà di fare un dono al suo futuro genero, regalo che non renderà per nulla entusiasta Maria.

Sarà proprio la sarta, successivamente, a confidare ad Agata i problemi che sta attraversando con Lamantia e, al contempo, la giovane Puglisi si rammaricherà quando verrà a conoscenza delle precarie condizioni di salute della mamma di Matteo.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio) sarà voglioso ancora di far breccia nel cuore di Elvira Gallo (Clara Danese) e, per riuscire in tale intento, il cameriere organizzerà un evento speciale, intanto Gianni Rivera non presenzierà alla presentazione al Paradiso della nuova linea uomo.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) sarà dispiaciuto vedendo Adelaide triste per il rifiuto ricevuto da Odile, quindi il banchiere assieme a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) sceglieranno di fare qualcosa per aiutare la nobildonna.

Irene cercherà di capire cosa stia accadendo a Maria

La contessa Adelaide, venuta a conoscenza dell'esistenza di Matteo, inviterà Marcello a non lasciare niente di intentato mentre tenterà di recuperare il rapporto col fratellastro.

Irene, poco dopo, rimarrà perplessa osservando il comportamento attuato ultimamente da Maria, quindi cercherà di capire perché la sarta si stia comportando in quel modo, mentre la giovane sarta proverà a mettere in contatto Marcello e Matteo.

Vittorio chiederà ad Adelaide di aiutarlo a far cambiare idea a Gianni Rivera, ma la contessa dirà a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) di non poter far nulla a riguardo.

Vi sarà, infine, un alterco tra Matteo e Maria al termine del quale il ragazzo di pentirà di come si è comportato, quindi proverà ad avvicinarsi alla giovane Puglisi. Infine, Marcello riceverà una visita inattesa.