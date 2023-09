Il Paradiso delle signore è pronto a tornare in onda con l'ottava stagione che si annuncia ricca di sorprese e colpi di scena a partire dai primissimi episodi. Nelle nuove puntate in onda su Rai 1 dall'11 al 15 settembre, Vittorio Conti sarà in grande difficoltà a causa della Galleria Milano Moda. Nel frattempo, la contessa Adelaide si preparerà ad accogliere Odile, la figlia che credeva morta anche se poi riceverà una brutta notizia. Maria, invece, accoglierà la sua famiglia mentre Salvatore cercherà di riconquistare Elvira.

Il Paradiso delle signore, trame 11-15 settembre: Vittorio in grande difficoltà

Il Paradiso delle Signore riaprirà i battenti, ma Vittorio Conti si ritroverà ad affrontare un bel problema e sarà in grande difficoltà. L'ostacolo, come si evince dalle anticipazioni sugli episodi in onda dall'11 al 15 settembre, è rappresentato dalla nascente Galleria Milano Moda che porterà via molti clienti al grande magazzino e per tale motivo, bisognerà trovare una soluzione al calo delle vendite. Umberto ed i soci, invece, saranno molto soddisfatti per come staranno andando i loro affari mentre Roberto proverà a trasmettere un po' di entusiasmo allo sconfortato Vittorio visto che dovranno affrontare molte sfide.

Nel frattempo, Maria farà ritorno dall'Australia ed in atelier, troverà Gianlorenzo Botteri, il nuovo stilista del Paradiso mentre Irene, nella nuova veste di capocommessa, si impegnerà al massimo per trovare una nuova Venere che sia all'altezza del ruolo. Intanto, Elvira tornerà più magra e sicura di sé e soprattutto darà l'impressione di aver dimenticato Salvatore.

Quest'ultimo, al contrario suo, sarà ancora innamorato di lei e per questo motivo, cercherà un modo per poter recuperare il loro rapporto. Marcello acquisterà una nuova casa dove ospiterà gli amici Salvo ed Armando. Quest'ultimo, dopo aver trascorso un periodo di tempo a Londra insieme alla sua amata Agnese, tornerà a Milano senza di lei e riprenderà la sua vita al Paradiso.

Adelaide, intanto, tornerà da Ginevra e dopo aver riabbracciato Marcello, annuncerà l'arrivo di Odile.

Clara ed Elvira aiutano Irene

Irene continuerà a cercare una nuova Venere, ma farà davvero fatica a trovare una giovane che soddisfi le sue esigenze. Clara ed Elvira si renderanno conto che la collega è davvero in difficoltà e per tale motivo decideranno di aiutarla. Le due giovani, con l'aiuto di Alfredo, troveranno una candidata che a loro avviso è perfetta per ricoprire il ruolo di Venere, Delia Bianchetti e coltiveranno la speranza che Irene si convinca a darle il ruolo di nuova commessa del Paradiso. Nel frattempo, Vittorio illustrerà a Roberto la sua idea per rilanciare il Paradiso delle signore mentre Adelaide non vedrà l'ora che Odile la raggiunga a Villa Guarnieri dove sarà presentata come la figlia della sua defunta amica.

Maria, intanto, si preparerà ad accogliere la sua famiglia che si trasferirà a Milano ed alloggerà nella casa in cui abitavano gli Amato. Matilde e Vittorio, invece, pur essendo rivali in affari, continueranno ad incontrarsi per scambiarsi lealmente le loro strategie lavorative, ma daranno l'impressione di volersi dire qualcosa in più. Tancredi, al contrario, sarà convinto che al Paradiso non abbiano la minima idea di come contrastare la nuova Galleria Milano Moda. Intanto, Marcello sembrerà essersi davvero innamorato della Contessa ed aver messo una pietra sopra alla sua storia con Ludovica tant'è che non rimarrà affatto male per i racconti che Flora farà sulla ragazza e Ferdinando Torrebruna.

Adelaide racconta a Matilde la verità su sua figlia

Delia farà buona impressione su Irene, che l'assumerà, quindi si preparerà a vivere il suo primo giorno da Venere al Paradiso. Poco dopo, al grande magazzino, arriveranno anche Concetta ed Agata Puglisi che se ne innamoreranno all'istante. Ciro Puglisi, il padre di Maria, invece, darà una mano in Caffetteria che presto riaprirà i battenti dopo essere stata rimessa a nuovo. L'uomo, il giorno della riapertura, pur non avendo nessuna esperienza come barista, si dimostrerà un valido collaboratore. Intanto, Salvatore penserà di aver trovato il modo giusto per poter riconquistare l'amore di Elvira mentre Maria si confiderà con Clara ed Irene parlando loro dei problemi di coppia che ha con Vito.

Poco dopo, Adelaide sempre più in ansia per l'arrivo di Odile, metterà da parte i problemi sorti nell'ultimo periodo con Matilde e deciderà di raccontarle il segreto su sua figlia che fino a poco tempo prima aveva creduto morta.

Nel frattempo, Maria rischierà di essere aggredita da due delinquenti, ma per fortuna, un misterioso giovane andrà in suo soccorso e la salverà, ma subito dopo le ruberà un bacio. Lo stesso, poi, si metterà alla ricerca di Marcello e si recherà a casa sua, ma ad aprirgli la porta sarà Armando, per cui, almeno per il momento, dovrà rinunciare al suo proposito. Poco dopo, alla festa, Salvo si farà coraggio e proverà a riappacificarsi con Elvira, ma lei, mentendogli, gli dirà di avere già un altro fidanzato. Infine, Vittorio e Matilde continueranno ad incontrarsi mentre Adelaide riceverà una brutta notizia da Odile.