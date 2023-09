Nuovi colpi di scena sono in arrivo a La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i pomeriggi su canale 5. In particolare, nelle puntate in onda dall'11 al 15 settembre 2023, padre Camilo verrà smascherato da Catalina. La figlia di Alonso scoprirà che è un impostore ma, prima di affrontarlo, dovrà cercare di risolvere un altro mistero, ossia quello legato alla sparizione della spilla della sua defunta madre.

Jana intanto, cercherà un modo per far sì che Manul ricordi la sua passione per il volo.

Catalina scopre dove è finita la spilla della madre: spoiler La Promessa

Le vicende riprenderanno dal momento in cui si svolgeranno i funerali del barone Juan.

Mentre la famiglia De Lujgan presenzierà alle esequie, Teresa, Jana, Pia e Maria parleranno di quanto è accaduto la notte della morte del nobiluomo. Emergerà quindi che è stata Pia a uccidere il barone, per salvare Teresa da un tentativo di abuso.

Intanto, proprio durante i funerali dell'uomo, Catalina scoprirà che la spilla della sua defunta madre sarà finita nelle mani di una baronessa. La figlia di Alonso vorrà quindi vederci chiaro e comincerà a indagare su chi abbia potuto impossessarsi del prezioso gioiello e poi possa averlo rivenduto.

Catalina indaga su padre Camilo e scopre che è un impostore

Catalina sarà al centro delle vicende de La Promessa anche per un'altra questione. Le anticipazioni su ciò che andrà in onda nella settimana dall'11 al 15 settembre, rivelano che la ragazza scoprirà padre Camilo non è affatto un sacerdote. Nessuno alla diocesi di Leon saprà chi sia, quindi molto probabilmente sarà un impostore.

Intanto, il nuovo maggiordomo Gregorio, continuerà con il suo atteggiamento dispotico verso il resto della servitù. Comincerà a prendere di mira Jana e cercherà un pretesto per licenziarla.

La Promessa: Jana vuole che Manuel ricordi la passione per il volo

Nel corso di queste nuove puntate de La Promessa, Jimena continuerà a manipolare i ricordi di Manuel, raccontandogli delle storie false sulla loro relazione passata.

Intanto Mauro riceverà l'ordine di distruggere ciò che è presente nell'hangar ma, prima che ciò avvenga, Jana riuscirà a salvare i progetti di Manuel.

Successivamente Jana parlerà con Catalina e le dirà di voler far ricordare a Manuel la sua passione per il volo. Per farlo, la domestica si offrirà di riparare l'aeroplano distrutto che ora si trova nell'hangar.