L'appuntamento con Il Paradiso delle signore riparte nella settimana 11-15 settembre 2023, quando andranno in onda le puntate inedite della nuova stagione che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Matilde, la quale si ritroverà a dover fare una scelta importante dal punto di vista sentimentale, dopo essersi trovata divisa tra Tancredi e Vittorio.

Spazio anche alle vicende di Maria che pur vivendo un periodo fortunato dal punto di vista professionale, farà i conti con una situazione sentimentale complicata.

La scelta finale di Matilde: anticipazioni Il Paradiso 11-15 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana 11-15 settembre 2023, rivelano che Matilde deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita dopo il periodo di crisi vissuto con Tancredi.

La donna si è lasciata "tentare" dalla presenza di Vittorio Conti, un uomo che non le è per niente indifferente, al punto da mettere in discussione il suo matrimonio.

Tuttavia, in queste prime nuove puntate della soap opera, il pubblico avrà modo di scoprire la scelta finale di Matilde, la quale deciderà di dare una seconda chance al suo matrimonio e chiuderà con Vittorio.

Tancredi spietato con Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 11-15 settembre

In questo modo, quindi, Matilde si mostrerà nuovamente felice al fianco di Tancredi ma, in realtà, non chiuderà definitivamente la porta a Vittorio Conti.

I due, sebbene in questa nuova stagione non collaboreranno più fianco a fianco, si ritroveranno ad avere comunque un feeling speciale che non passerà inosservato agli occhi del marito di Matilde e rischierà di metterli nuovamente in profonda crisi.

Intanto, Tancredi porterà avanti la sua guerra nei confronti di Conti: dopo l'apertura della nuova Galleria Milano Moda, intende ridurre al lastrico Il Paradiso delle signore e mettere definitivamente ko il suo rivale.

Maria e Vito separati: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11-15 settembre 2023

Spazio anche alle vicende di Maria: le anticipazioni della settimana 11-15 settembre, rivelano che la giovane Puglisi vivrà un periodo fortunato dal punto di vista lavorativo, dato che avrà la possibilità di diventare una stilista a tutti gli effetti, grazie alla promozione che le verrà concessa da Conti.

In questo modo, quindi, Maria sarà la nuova responsabile della collezione donna della nuova stagione: la ragazza sarà al settimo cielo ma, al tempo stesso, vivrà anche una situazione un po' complicata sul piano sentimentale.

Il suo Vito si trova in Australia, per portare avanti degli affari di lavoro: di conseguenza, i due giovani fidanzati si ritroveranno a vivere un amore a distanza e per loro non sarà affatto semplice.