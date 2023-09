L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 riprenderà dall'11 settembre su Rai 1 e, tra i volti di spicco della soap opera, vi è quello di Elia Tedesco.

Il giovane attore tornerà a vestire i panni di Vito Lamantia, definito un "eroe romantico" che, tuttavia, nasconde anche un'aura di mistero.

Una stagione che, dal punto di vista sentimentale, che sarà particolarmente turbolenta con Vito, il quale si ritroverà a dover vivere il suo amore a distanza con Maria Puglisi.

Vito e Maria al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 in tv

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 ripartirà lunedì 11 settembre con la prima puntata di questa nuova stagione, in programma dalle 16:05 circa in tv.

Spazio in primis alle vicende di Maria e Vito che, pur essendo molto innamorati l'uno dell'altro, si ritroveranno a vivere una stagione particolare.

Il giovane Lamantia, per motivi di lavoro, non potrà essere sempre a Milano e spesso si ritroverà costretto a partire per l'Australia, così da seguire direttamente le sue aziende.

Di conseguenza, Vito e Maria vivranno un amore a distanza: in un primo momento riusciranno a superare la prova, poi però ci saranno dei colpi di scena che renderanno tutto più complicato.

'Stagione movimentata per Vito e Maria', parla Elia Tedesco de Il Paradiso delle signore 8

"Posso solo dire che per Vito, l'amore per Maria è una certezza, state vedendo qualcosa sui social, ma posso solo dire che sarà una stagione molto movimentata per loro", ha dichiarato Elia Tedesco in una intervista concessa al settimanale "Vero".

"Vito è un uomo di altri tempi, educato nei modi, altruista e sempre pronto a dare una mano. Il mistero certo fa parte di lui, ma l'amore è il suo motore", ha dichiarato ancora Elia Tedesco parlando di quello che vedremo nel corso di questa attesissima ottava stagione della soap.

Insomma, le sorprese non mancheranno e a questo punto resta da capire quale sarà l'evoluzione del rapporto tra Maria e Vito nel corso della nuova stagione della soap opera di Rai 1.

Il clima sul set de Il Paradiso delle signore 8: parla Elia Tedesco

Intanto, Elia Tedesco ha parlato anche del suo rapporto con gli altri protagonisti de Il Paradiso delle signore, definendolo "genuino".

"Passiamo davvero tanto tempo insieme e ovviamente questo facilita il nostro lavoro. Ci aiutiamo molto tra di noi, ci diamo consigli sulle battute, sulle scene e ci divertiamo come matti", ha proseguito ancora l'interprete di Vito Lamantia nella soap opera di Rai 1, senza nascondere che ci sono anche dei momenti in cui si ritrovano tutti insieme fuori dal set per una cena e le uscite in compagnia.

Dal 4 settembre tornano le repliche de Il Paradiso: stop per Sei Sorelle in daytime

E così, non resta altro che attendere l'11 settembre per vedere in onda i primi episodi di questa nuova stagione, pronta a riprendersi in mano le redini della fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa, dopo la sosta estiva.

L'appuntamento con Il Paradiso è stato sostituito dalla soap spagnola "Sei Sorelle" che, tuttavia, dal punto di vista auditel non è riuscita a replicare il grande successo della soap italiana.

Di conseguenza, dal prossimo 4 settembre, si perderanno le tracce di Sei Sorelle nella fascia del pomeriggio di Rai 1: la soap non risulta più in palinsesto, per lasciare spazio prima alle repliche del Paradiso e successivamente agli episodi inediti.