Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 settembre, Umberto dopo avere a lungo indagato scoprirà che Adelaide ha una figlia di nome Odile. Inoltre Matteo confesserà a Marcello di essere il suo fratellastro, mentre Maria sarà colpito dal giovane Portelli.

Agata felice di diventare una Venere

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 18 settembre, per Ciro sarà il primo giorno al Gran Caffè Amato.

Intanto Maria dovrà risolvere il problema scaturito dalle dimissioni di Lucia da nuova Venere. La giovane Puglisi confiderà che il padre dia il benestare, cosicché Agata possa prendere il suo posto. Inoltre Matilde porgerà le sue scuse a Vittorio. La donna ha consigliato Lucia per la nuova Galleria Moda Milano, ma non era a conoscenza che già lavorasse per il Conti. Adelaide invece sarà esasperata per la lontananza dalla figlia e terrà distante Marcello. Quest'ultimo dovrà pensare al fatto che Matteo Portelli vuole incontrarlo.

Nell'episodio di martedì 19 settembre, Salvatore sarà dubbioso su come lavora Ciro. Armando tuttavia lo spronerà a dargli un'altra possibilità. Nel frattempo Agata sarà felice al pensiero di essere una Venere.

Irene cercherà un appiglio per farla lavorare, nonostante la netta contrarierà del padre. In tutto questo Maria vedrà Matteo e ne resterà impressionata. Il giovane Portelli in seguito riuscirà a dialogare con Barbieri, al quale dirà di essere il suo fratellastro. Per Marcello sarà un grande shock.

Salvo cerca di attirare l'attenzione di Elvira

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 20 settembre, Adelaide è rattristata e non ha intenzione di raccontare a nessuno di sua figlia Odile. Neppure a Barbieri. Quest'ultimo dopo aver appreso di avere un fratellastro, chiamerà sua sorella in Australia per capire come possa essere possibile.

Intanto Irene consiglierà Alfredo come modello per la copertina del Paradiso Market. Salvo per suscitare curiosità in Elvira, inviterà Conti a poterlo fare insieme al Perico. Inoltre Guarnieri si recherà a far visita alla Contessa, ma Marcello lo farà andare via.

Nella puntata di giovedì 21 settembre, prenderà il via una sorta di contesa per decidere chi tra Alfredo e Salvo sarà il modello dell'azienda. Il giovane Amato riceverà però una delusione, in quanto Elvira gli dirà che potranno essere solo amici. Nel frattempo Umberto cercherà di capire cosa è successo ad Adelaide, la quale tornerà a farsi vedere in pubblico. I risultati saranno però catastrofici. In tutto questo Ciro andrà a sorpresa in sartoria e con suo grande stupore comprenderà che Agata è la nuova Venere.

Matilde dà dei consigli a Conti

In base agli spoiler di venerdì 22 settembre, Umberto sarà riuscito a scoprire che Adelaide ha una figlia di nome Odile e sarà scioccato. Intanto Matteo andrà in clinica per vedere la madre e si apprenderà la reale storia dei due. Inoltre Agata per non deludere il padre, non andrà a lavoro. Infine Frigerio darà dei consigli a Vittorio riguardo i nuovi modelli, mentre Maria e Petrelli si vedranno nuovamente e la donna sarà sempre più colpita da lui.