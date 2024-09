Negli episodi de La Promessa in onda dal 30 settembre al 6 ottobre, Catalina combatterà per far tornare Maria nella tenuta, ma non riuscirà in nessun modo a far cambiare idea a Cruz.

Jana, invece, non vorrà accettare il fermaglio regalatole da Manuel e gli ribadirà che tra di loro è finita, mentre Cruz avrà come unico pensiero quello di uccidere Curro.

La Casa Reale concede a Don Alonso di proseguire i suoi affari

Catalina proverà a recuperare il rapporto con Pelayo, ma comprenderà che il giovane è ancora infuriato con lei dopo che ha rifiutato di diventare sua moglie.

Intanto, Cruz non tollererà che Leonor sia partita senza salutarla e per non pensarci si dedicherà ad organizzare la battuta di caccia durante la quale dovrà perdere la vita Curro. Inoltre, Salvador e Jeronimo avranno un acceso scontro, ma Feliciano interverrà prontamente prima che degeneri. Maria, invece, non saprà che è stato trovato il vero colpevole del furto dell'orologio di Lorenzo, per il quale era stata accusata, e che la marchesa ha deciso lo stesso di non farla tornare.

Nel frattempo, Alonso otterrà dalla Casa Reale non solo il via libera per il business delle marmellate di Catalina e Pelayo ma anche la possibilità di portare avanti gli affari con Cavendish. In tutto questo, Simona esternerà a Lope la paura che Candela sia andata in realtà nelle Asturie con Carlos e che quindi non tornerà più, mentre Jana non vorrà accettare il fermaglio regalatole da Manuel e gli ribadirà che tra di loro è finita.

Il giovane Lujan, però, le chiederà di tenerlo lo stesso.

Manuel rimprovera Abel

Catalina, Manuel e Martina imploreranno Cruz di riprendere Maria nella tenuta, ma la donna non cambierà idea. Intanto, Salvador sarà in ansia per la sua amata e confiderà nell'intercessione di Catalina con sua madre, ma la marchesina informerà tutti i domestici che non è riuscita a far reintegrare la cameriera.

Inoltre, i marchesi daranno il loro assenso alle nozze tra Feliciano e Teresa, la quale riceverà da Petra una mantella di pregio e si offrirà di realizzare il suo abito da sposa.

Nel frattempo, Simona accetterà il supporto di Vera in cucina, ma continuerà a mancarle Candela. In tutto questo, Pelayo e Catalina si confesseranno i loro sentimenti, mentre Lorenzo obbligherà il Conte a mandare via Jeronimo e a restituire le chiavi del magazzino a Romulo.

Manuel, invece, rimprovererà Abel per l'atteggiamento che ha tenuto verso il padre.

Intanto, Curro correrà all'improvviso in salotto e chiederà ad alta voce l'intervento di un medico.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Cruz ha scoperto che Manuel ha ripreso a volare e lo ha rimproverato, ma il giovane ha fatto subito presente alla madre che non avrebbe dato più peso alle sue parole. Inoltre, Leonor ha deciso di trasferirsi a New York.

Teresa, invece, ha accettato la proposta di matrimonio di Feliciano, mentre alla tenuta è giunto Eusebio Bueno, il padre di Abel, e sia Manuel che Jana hanno notato qualcosa di misterioso in lui.