Proseguono gli appuntamenti con la nuova stagione de il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Nel corso della settimana che va dal 18 al 22 settembre non mancheranno dei nuovi colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Adelaide, la quale sta attraversando un momento molto difficile. Da quando ha fatto rientro da Ginevra, le cose non vanno molto bene e il suo stato d'animo è alquanto inquieto. Nel frattempo, al magazzino meneghino si corre ai ripari per cambiare totalmente la situazione.

Lucia dà le dimissioni dal Paradiso delle Signore

Nel corso dei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, la famiglia Puglisi si appresta ad adattarsi alla nuova vita nella città meneghina. Ciro è emozionato, poiché deve affrontare il suo primo giorno di lavoro presso il Gran Café Amato. Lucia decide di rasentare le sue dimissioni dall'atelier. Pertanto, vi è il bisogno urgente di cercare una nuova Venere e Maria chiede a sua sorella Agata di proporsi per tale posizione. Tuttavia, sa per certo di non ottenere il consenso del padre.

Intanto, mentre Matteo è alla ricerca di Marcello, quest'ultimo prova a consolare Adelaide, la quale è addolorata per la mancanza di sua figlia Odile. Per superare il suo dolore, la Contessa preferisce restare completamente da sola.

Successivamente, all'insaputa di Vittorio, l'ex Venere Lucia ottiene il lavoro come capocommessa per la concorrenza. Dopo aver scoperto che la giovane donna era una dipendente del Paradiso, Matilde va subito a scusarsi con Conti.

Nel frattempo, Agata non sa se accettare il posto come Venere, poiché non vuole entrare troppo in contrasto con suo padre.

Tuttavia, Irene ha in mente un piano per arginare il problema. Poco dopo, Salvo si rende conto che Ciro non lavora molto bene, ma Armando lo sprona a dargli comunque una seconda possibilità. D'altronde, ha bisogno ancora di ambientarsi nella nuova città.

La nuova linea uomo del Paradiso delle Signore

Per risollevare le sorti del Paradiso delle Signore, Vittorio ha in mente un piano per creare una linea uomo.

Per la copertina c'è il bisogno di un modello. Pertanto, Irene propone subito Alfredo. Non appena Salvatore viene a sapere della possibilità di posare sulla rivista, decide di partecipare, così da fare colpo su Elvira. Nel contempo, Umberto si rende conto che Adelaide nasconde qualcosa ed è intenzionato ad andare in fondo alla questione. Pertanto, inizia a fare domande su di lei. Si reca anche a Villa Guarnieri, ma viene cacciato in malo modo dal giovane Barbieri.

Successivamente, Matteo e Maria si rivedono. Il giovane ragazzo riesce anche a rintracciare Marcello per rivelargli di essere suo fratello. Alla notizia, questi preferisce chiamare sua sorella per scoprire di più sulla sua famiglia.

Intanto, Adelaide prende una decisione: mantenere nascosta la questione di Odile. Non vuole che il suo dolore venga condiviso da tutti, ma preferisce che solo le persone a lei più care sappiano tutto.

Poco dopo, Ciro pensa di andare al Paradiso e, fortunatamente, non si imbatte in Agata nelle vesti di Venere. Tuttavia, inizia a nutrire dei sospetti nei confronti della sua secondogenita e, recandosi nuovamente presso l'atelier, scopre che effettivamente lavora lì.

I due modelli del Paradiso delle Signore

Intanto, Salvo e Alfredo si sfidano per contendersi la copertina della rivista. Tuttavia, Roberto e Vittorio sono alquanto perplessi in merito. Elvira, invece, rivela al giovane Amato di vederlo soltanto come un amico.

Poco dopo, Adelaide decide di riprendere in mano la sua vita e di reagire al rifiuto di sua figlia, così va a presenziare ad un evento al Circolo. Tuttavia, non riesce a reggere le pressioni del pubblico.

Nel frattempo, Agata decide di non presentarsi a lavoro, ma accade qualcosa di imprevisto. Successivamente, Matteo e Maria si incontrato di nuovo, ma vengono interrotti dall'arrivo di Marcello. Intanto, Matilde entra in possesso delle foto scattate per la copertina della rivista e le viene in mente un'idea per aiutare Vittorio. Così, decide di parlargliene.

Matteo si reca da sua madre in clinica e le racconta tutto sul suo incontro con Marcello. La donna, tuttavia, racconta tutta la verità sulla loro storia. Infine, dopo varie indagini, Umberto scopre che Adelaide, in realtà, è la madre di Odile.