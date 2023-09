L'8 settembre scorso l'ex fidanzata di Incarnato avrebbe postato e poi cancellato una foto che secondo i fan sarebbe stata scattata a casa di Armando. Pamela Barretta ha commentato la segnalazione con pungente ironia sui social network.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Nell'attesa che venga trasmessa la prima puntata della nuova edizione, di Uomini e donne si sta parlando anche per quello che alcuni suoi storici protagonisti stanno combinando lontano dai riflettori.

La sera dell'8 settembre, ad esempio, alcuni fan hanno segnalato ad Amedeo Venza un dettaglio che ai più era sfuggito.

In una Stories che sarebbe stata prima pubblicata e poi cancellata, la ex di Armando si sarebbe mostrata a casa di Incarnato: a colpire i più attenti, è stato il quadro che si vede alle spalle di Jeanette e che è apparso anche in tanti video che il cavaliere ha postato dalla sua abitazione.

L'influencer pugliese ha spiegato che sarebbero stati i suoi follower più scrupolosi a fare lo screenshoot alla foto della sudamericana prima che lei la rimuovesse dal suo account pochi minuti dopo averla pubblicata.

La frecciatina della 'veterana' di Uomini e donne

"Buenos dias. Curiosità: mai stata single", ha scritto Jeanette accanto al selfie in bianco e nero che avrebbe campeggiato tra le sue Instagram Stories per pochi minuti la sera dell'8 settembre.

Anche se questo contenuto non compare più sui social network, alcuni fan hanno inviato lo screenshoot ad Amedeo Venza e lui l'ha immediatamente postato come segnalazione su quello che starebbe facendo Armando lontano dagli studi di Uomini e donne.

Dopo aver visto le foto che proverebbero la presenza della sudamericana a casa dell'ex Incarnato, Pamela Barretta ha deciso di esporsi per dire la sua.

Visti i tanti dissapori che ha avuto in passato con il cavaliere, l'ex dama del Trono Over ha preso la palla al balzo per punzecchiarlo su quest'ultima indiscrezione che riguarda il suo privato e il rapporto che avrebbe tutt'ora con la sua storia ex compagna.

"Dopo le Stories di Amedeo Venza, posso dire che il karma è arrivato.

Sto volando", ha scritto la pugliese accanto ad un video nel quale prende un po' in giro Armando su quello che è emerso nelle ultime ore.

Rivolgendosi direttamente ai suoi follower, poi, Pamela ha aggiunto: "Come vedete, quando parlo non dico mai cavolate".

Insomma, Barretta ci ha tenuto a dare spazio alla segnalazione secondo la quale Jeanette frequenterebbe ancora la casa di Incarnato, un'ipotesi che è stata tirata in ballo diverse volte nel corso delle ultime edizioni di Uomini e donne.

La giovane, infatti, tempo fa è stata anche in studio per raccontare al pubblico e a Maria De Filippi in che rapporti è con il napoletano: in quell'occasione, i due confermarono di essere ottimi amici e che la loro relazione era finita in modo pacifico.

Alle orecchie degli opinionisti e a quelle di alcuni componenti del parterre, però, sono arrivate insistenti voci sulla ragazza con la quale Armando ha fatto coppia per molti anni in passato, rumor che lui ha sempre smentito dicendo che a legarli era rimasto solo l'affetto.