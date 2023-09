La soap opera Il Paradiso delle Signore è tornata su Rai Uno con le vicende dell’ottava stagione. Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse dal 9 al 13 ottobre 2023, dicono che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo sarà in procinto di raggiungere la figlia Odile a Ginevra.

Flora Gentile Ravasi e Umberto Guarnieri, invece, andranno a vivere a villa Guarnieri.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 13 ottobre: Salvatore capisce di non poter competere con il fidanzato di Elvira

Negli episodi in programmazione da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre, Salvatore si renderà conto di non poter competere con il fidanzato di Elvira dopo averlo incontrato.

Il giovane barista siciliano, intanto, dirà a Marcello che suo fratello Matteo è alla ricerca di un lavoro: a offrire un impiego a quest’ultimo ci penserà il suo fratellastro, chiedendogli di essere il suo braccio destro.

Intanto, Delia non servirà uno sconosciuto che si presenterà al grande magazzino milanese. Il giorno dopo, la nuova venere rivelerà a Clara di aver finto di non conoscere il cliente che ha messo piede al Paradiso.

Vittorio e Roberto, invece, dovranno trovare una soluzione per una scorrettezza emersa nella contabilità. Il direttore Conti, inoltre, farà sapere a Maria che Vito non potrà ritornare subito a Milano. Ciro farà delle indagini, dopo aver sospettato che ci siano dei problemi tra la figlia e il fidanzato.

In seguito, Vittorio si metterà alla ricerca del contabile che dovrà prendere il posto di Lamantia. Nel frattempo Maria accetterà l’aiuto della madre Concetta per continuare a svolgere le mansioni in atelier.

Marcello turbato a causa di Adelaide, Matteo assunto al grande magazzino come contabile

Marcello continuerà a essere geloso della riappacificazione tra Adelaide e Umberto, il quale sarà grato alla compagna Flora per aver convinto Odile a ricevere la visita della madre.

A questo punto, la contessa di Sant’Erasmo non vedrà l’ora di recarsi a Ginevra, e Barbieri non la prenderà bene quando la stessa gli dirà che starà fuori per un lungo periodo. Successivamente, Adelaide prenderà una decisione sulla sua storia d'amore con Marcello e convincerà Flora a trasferirsi a villa Guarnieri con Umberto: quest’ultimo si sfogherà con la cognata.

Marcello, dopo aver appreso che Vittorio vuole assumere un nuovo contabile, penserà di coinvolgere Matteo. In seguito Adelaide, dopo aver annunciato a Conti di essere in procinto di partire, affiderà la gestione delle sue quote del Paradiso a una persona fidata.

Matteo potrà iniziare il periodo di prova dopo aver superato il colloquio di lavoro per sostituire Vito come contabile.

Elvira proporrà a Irene un’uscita a quattro con i rispettivi fidanzati Tullio e Alfredo, il quale cercherà di farsi perdonare da Salvatore per non averlo messo al corrente. Ben presto, quest’ultimo si accorgerà di essere molto legato a Elvira quando rimarranno da soli.

Per concludere, Adelaide convocherà Umberto, Tancredi, Marcello, Flora e Matilde per fare un annuncio.