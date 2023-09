Il Paradiso delle signore 8, con la puntata di venerdì 6 ottobre, giungerà alla fine di una settimana ricca di novità.

In primis Adelaide penserà di lasciare villa Guarnieri: non sopporterà il rifiuto della figlia Odile, ma Umberto le ridarà una speranza. Spazio anche al grande magazzino di Vittorio, dove si terrà l'inaugurazione della nuova collezione maschile. Sorpresa per Elvira con la visita di Tullio, mentre Matteo si allontanerà da Marcello, ma quest'ultimo sarà pronto a giocare un asso nella manica.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Umberto aiuta Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 raccontano che per Adelaide il rifiuto di Odile sarà insopportabile. Soffrirà per la mancanza della figlia e si renderà conto che restare a villa Guarnieri non farebbe altro che peggiorare le cose. Visto che i ricordi dolorosi non la lasceranno in pace, la contessa sarà decisa a lasciare la villa. Presto, però, tutto potrebbe cambiare con un colpo di scena, perché Umberto le ridarà una speranza inaspettata. Le trame non rivelano di cosa si tratti, ma si sa che il commendatore è pronto a fare di tutto per ridare il sorriso alla cognata e Flora si è offerta di aiutarlo.

Anticipazioni puntata di venerdì 6 ottobre: Gianni Rivera presente in galleria

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di venerdì 6 ottobre vede al centro dei riflettori l'inaugurazione al grande magazzino della linea uomo. Le ragazze saranno entusiaste per la nuova collezione e accoglieranno i clienti, mentre arriverà anche l'ospite d'onore.

Dopo un primo ripensamento Gianni Rivera sarà presente all'evento e Vittorio sarà molto felice di questo. Conti saprà il nome di chi lo ha aiutato a riportare il calciatore in galleria. Lui aveva chiesto aiuto ad Adelaide, ma a fare davvero la differenza sarà un'altra persona, molto probabilmente Matilde, visto che la contessa si è rivolta a lei.

Tullio stupisce e Salvatore riceve una brutta sorpresa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata in onda venerdì 6 ottobre ci sarà un colpo di scena. Arriverà Tullio, che farà restare tutti a bocca aperta, a partire dalla fidanzata Elvira. Salvatore si troverà faccia a faccia con il rivale e riceverà una brutta sorpresa. Nel frattempo Matteo ribadirà alla madre di voler tenere Marcello il più distante possibile. Barbieri, tuttavia, insisterà e gli mostrerà una lettera che potrebbe cambiare il corso delle cose.