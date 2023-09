Questa sera, lunedì 25 settembre, riparte la nuova edizione di Striscia la notizia. Dietro al bancone ritroveremo la coppia Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani. Valerio Staffelli ha già consegnato il primo tapiro d'oro con destinataria Ilary Blasi. La conduttrice, però, non l'ha presa molto bene e su Instagram non ha risparmiato una frecciatina allo storico inviato del tg satirico.

Ilary Blasi posta su Instagram la foto del tapiro appena ricevuto

La conduttrice de L'Isola dei Famosi si è mostrata in auto, dove, inquadrando il tapiro d'oro, ha dichiarato con un velo di ironia: "Che ne pensate, era destinato a me?

Sicuro Valerio che era per me?" In tanti hanno intuito, in questa sua affermazione, che forse il tapiro avrebbe dovuto essere recapitato da Staffelli a qualcun altro. Che Ilary abbia fatto riferimento a Francesco Totti e alla sua nuova compagna Noemi Bocchi?

I due, pochi giorni fa, ad una partita tra la Roma Primavera e il Frosinone, sono stati sorpresi a guardare una story postata da Ilary Blasi sul suo profilo Instagram. Un video che è diventato virale facendo in pochi minuti il giro di web e social.

La replica di Ilary Blasi a Francesco Totti e Noemi bocchi

Intanto, dopo la vicenda, Ilary Blasi, sul red carpet con un nuovo look non è di certo rimasta in silenzio ed indirettamente, ha replicato al suo ex marito e a Noemi Bocchi.

Prendendo spunto da una visita oculistica, a cui si è sottoposta nei giorni scorsi, ha dichiarato: "Dovrò spiare meglio". Un'affermazione che non lascerebbe molti dubbi sui destinatari

Intanto, riguardo la vicenda legale sul divorzio, mercoledì scorso si è tenuta una nuova udienza in tribunale e i rispettivi avvocati hanno presentato una lunga memoria difensiva per chiedere l'ammissione delle prove.

Potrebbero dunque arrivare in aula foto, chat, report di detective privati e una lista di testimoni.

Entrambi chiedono che venga riconosciuto all'altro l'addebito della fine del matrimonio, causato da infedeltà coniugali. Riguardo poi la questione della sottrazione dei Rolex, pare che Ilary Blasi dovrà consegnarli a Francesco Totti ad ottobre.

Altro capitolo è poi quello relativo al suo ritorno in televisione. In queste settimane, in cui Piersilvio Berlusconi ha operato una serie di cambiamenti in Mediaset ed in particolare sulla rete ammiraglia Canale Cinque, in molti si chiedono se ci sarà ancora spazio per Ilary Blasi e se la ritroveremo al timone de L'Isola dei Famosi, ma per scoprirlo occorre aspettare l'arrivo della primavera, periodo in cui di solito va in onda il noto reality.