Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 2 al 6 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Tra Viola e Damiano esploderà la passione, mentre Nunzio si concederà a numerosi rapporti occasionali. Guido, rivedendosi nei comportamenti del figlio di Bice, deciderà di aiutarlo a superare i suoi traumi adolescenziali.

La scoperta di Viola

Viola scoprirà con stupore la vera ragione del losco comportamento di Damiano e nonostante le sue paure deciderà di assecondare la volontà di Rosa, pur di proteggerlo dalla cattiveria del boss del quartiere.

Nonostante i forti timori della donna, tra i due esploderà la passione che per troppo tempo hanno provato entrambi a reprimere. Questo momento di vicinanza non basterà a convincere l'uomo a lasciare il suo incarico da infiltrato.

Arriverà il giorno della festa dei nonni e sia Renato che Otello scopriranno con piacere di essere davvero tanto amati. Alberto continuerà a corteggiare Diana in maniera piuttosto ossessiva, tanto da risultare anche per certi versi molesto. La donna riuscirà a dargli una risposta che lo lascerà senza parole. Renato Poggi comincerà a manifestare i primi segni di cedimento nei confronti della sua ex. Ammetterà di sentire fortemente la sua mancanza, ma troverà un valido sostegno in Otello.

La decisione di Ida

Mentre Roberto crederà di avere in pugno Ida, la donna si lascerà convincere da Lara a non fidarsi dei coniugi Ferri e per questo motivo deciderà di scappare di nuovo e portare con sé il piccolo Tommaso. Interverrà Marina e cercherà di convincerla a fidarsi di loro raccontandole di una sua vicenda passata molto dolorosa.

Successivamente Lara verrà a conoscenza della proposta che i Ferri faranno a Ida e per tale motivo deciderà di vendicarsi di Marina.

Per Samuel sarà sempre più complicato tenere testa a Micaela e continuerà a tradire la sua fidanzata incapace di sottrarsi alle continue avance della giovane Cirillo. Non sarà invece lo stesso per Nunzio, che pur di dimenticare Rossella si concederà con facilità a numerosi rapporti occasionali, ma alla fine chiamerà proprio Graziani per scusarsi.

Mariella riuscirà a convincere Bice a separarsi da suo marito in maniera pacifica, ma il comportamento della donna nei confronti del figlio Gerry non passerà inosservato agli occhi di Guido. L'uomo rivivrà i suoi tormenti adolescenziali osservando il comportamento di Bice nei confronti del figlio e per questo deciderà di aiutarlo. Anche per Michele non sarà un periodo facile. Il giornalista farà ancora molta fatica ad accettare la separazione da Silvia, che intanto riceverà una notizia del tutto inaspettata.