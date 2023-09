In Terra Amara Züleyha scoprirà che Demir la tradisce. Sarà Müjgan a dirglielo, ma anche Gülten confermerà la cosa, raccontandole che il giorno che Ümit è stata a Villa Yaman, ha visto il signor Demir in una situazione ambigua con la dottoressa.

Züleyha ha la conferma: Demir l'ha tradita con Ümit

Durante le prossime puntate di Terra amara Züleyha vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita. Tramite Müjgan avrà la conferma di ciò che in realtà le ha già detto Fikret: Demir l'ha tradita con Ümit. Grazie a questa verità capirà perché la dottoressa è una complice di Fikret: anche lei vuole vendicarsi del marito.

Ovviamente a Züleyha non starà bene che Demir si sia reso infedele nei suoi confronti, per questo vorrà allontanarsi da lui. Non avrà nessuna intenzione di perdonarlo e per questo organizzerà un piano.

Gülten è sconvolta: capisce che Züleyha sa del tradimento

In primis Züleyha regalerà a Gülten e Fadik una sua collana, in maniera che possano sempre ricordarsi di lei. Le ragazze saranno perplesse, così Gülten chiederà: "Perché la collana è un tuo ricordo? Vuoi per caso abbandonarci". Züleyha la rassicurerà dicendole che non vuole andarsene, ma non si sa mai.

Gülten rifiuterà la collana, cosa che sorprenderà sia Züleyha che Fadik. Sarà abbastanza sconvolta, così insieme a Züleyha andranno nella serra e avranno modo di parlare.

Gülten svela il suo segreto a Züleyha

Gülten capirà che Züleyha sa che Demir l'ha tradita e per questo le svelerà ciò che è successo il giorno che Ümit è stata ospite a Villa Yaman: 'Ho visto il signor Demir in intimità con Ümit'.

Züleyha rimarrà senza parole: sono amiche, ma perché non glielo ha detto prima? Sarà in quel momento che Gülten svelerà: "Volevo farlo, ma Sevda e Çetin me l'hanno impedito".

Il racconto di Gülten

Gülten aggiungerà qualche dettaglio al suo racconto: a quanto pare è stata Ümit a inseguirlo. Lui ha sempre cercato di evitarla, ma lei ha fatto di tutto fino a quando non è riuscita a sedurlo. Per Gülten il signor Demir potrebbe aver commesso solo un errore, di cui potrebbe anche già essersi pentito, ma Züleyha non la vedrà allo stesso modo.

Non riuscirà a perdonare Demir per ciò che ha fatto e sarà anche molto delusa, anche perché non avrebbe mai creduto che potesse fare una cosa del genere. "Ho creduto nell'amore di Demir, ma effettivamente mi sbagliavo", dirà sconsolata, ma la cosa che la farà stare più male è che sia venuta a conoscenza del tradimento da terze persone.

L'avrebbe potuto perdonare solo se fosse andato da lei e le avesse confessato tutto, ma visto che non è stato così, Züleyha prenderà una decisione drastica: non può perdonargli una cosa del genere.