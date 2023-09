Un altro amore nato negli studi di Uomini e donne, è giunto al capolinea: Antonella Perini e Luca Panont si sono lasciati a meno di un anno di distanza dal loro primo incontro e ad annunciarlo è stato lui sui social network. L'ex cavaliere del Trono Over si è detto deluso e spiazzato dalla decisione che avrebbe preso esclusivamente la dama, tanto che lui non saprebbe i motivi che hanno causato quest'improvviso addio.

Aggiornamenti sulla coppia di Uomini e donne

Nell'attesa che Uomini e donne riparta in tv l'11 settembre, i fan stanno commentando l'ennesima rottura tra due protagonisti della trasmissione.

Dopo Federico e Carola, Veronica e Matteo, Roberta e Samuele, altri componenti del cast del dating-show si sono detti addio al termine dell'estate.

Antonella Perini e Luca Panont sono stati tra i personaggi più discussi dell'ultima edizione del programma di Canale 5, nonché tra i pochi ad essersi innamorati davanti alle telecamere prima dell'inizio della pausa estiva.

A differenza di come è accaduto ad Ida e Alessandro, però, la dama e il cavaliere appena citati non hanno avuto molto spazio in trasmissione e la loro uscita di scena in coppia è stata notata solo dai più attenti telespettatori, che si sono accorti della loro assenza nel parterre da una puntata all'altra.

La padrona di casa, però, non ha fatto riferimento alla nascita di questo nuovo amore e non ha mai invitato la coppia agli Elios per raccontarlo.

Le difficoltà dopo Uomini e donne

Di Antonella si è parlato soprattutto per la breve ma turbolenta frequentazione che ha avuto con Armando all'inizio del suo percorso nel Trono Over: accantonato Incarnato e il suo carattere troppo fumantino, la dama ha cominciato una piacevole conoscenza con Luca.

I due sono usciti per un po' insieme e, dopo essersi accorti di non voler intraprendere altri rapporti, hanno abbandonato Uomini e donne mano nella mano.

Nei mesi successivi all'uscita dal parterre, però, Perini e Panont hanno dovuto affrontare un momento molto difficile: la protagonista del dating-show ha perso il bambino che aspettava e questo ha messo a dura prova la sua relazione.

Lo scorso 4 settembre, poi, ci ha pensato il cavaliere ad annunciare lo stop definitivo con una Instagram storia che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

La separazione e il possibile ritorno a Uomini e donne

Stanco delle domande e delle insinuazioni che molti fan stavano facendo da giorni, il 4 settembre Luca ha sbottato sui social ufficializzato la fine della storia con Antonella.

"Vi anticipo che non sono stato io a lasciare lei. Chiedeteglielo direttamente e non insultate me", ha esordito l'ex cavaliere di Uomini e donne nello sfogo che in queste ore sta facendo il giro della rete.

"Le motivazioni non le ho ancora capite, quindi rivolgetevi a lei che ne sa sicuramente più di me", ha concluso Panont su Instagram.

Perini non si è ancora esposta in modo chiaro su questa vicenda, ma di recente ha condiviso con i follower una serie di riflessioni che potrebbero riguarda la relazione appena finita.

"Noi donne travisiamo le parole degli uomini. Quando ci dicono ti amo, facciamo viaggi pazzeschi", e ancora "Tutto ciò che si fa con il cuore, non è sbagliato".

L'addio tra Antonella e Luca potrebbe essere confermato anche all'interno degli studi Elios nei prossimi giorni. Da quando sono ricominciate le registrazioni, infatti, Maria De Filippi ha invitato diverse coppie (sia quelle ancora unite che quelle che si sono separate durante l'estate come Federico e Carola), quindi non è da escludere che i due ex del Trono Over possano essere tra gli ospiti delle nuove riprese.