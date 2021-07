Il padre del diciottenne olandese Oliver Daemen, un ricco dirigente d'azienda, si è aggiudicato all'asta per 28 milioni di dollari il primo biglietto a pagamento della storia per andare nello spazio, ma sarà il figlio a viaggiare al suo posto. Questo farà di lui, oltre che il più giovane astronauta di sempre, anche il primo turista spaziale. Il giovane si dichiara emozionato di viaggiare nello spazio a fianco del plurimiliardario Jeff Bezos.

Il primo viaggio di turismo spaziale della storia

Il diciottenne Oliver Daemen partirà questo 20 luglio al fianco del miliardario Jeff Bezos, del fratello Mark Bezos e di Wally Funk, una pilota 82enne che negli anni sessanta aveva fatto gli addestramenti da astronauta, ma a quel tempo non le era stato permesso di partire perché donna e l'opportunità era stata data solo ai suoi compagni di uomini.

Funk ha comunque continuato a seguire la sua passione per il cielo conquistando moltissimi primati, tra cui essere la prima donna investigatore della sicurezza aerea per il National Transportation Safety Board, la prima donna istruttrice di volo civile nel suo distretto dell' Oklahoma e la prima donna ispettore della Federal Aviation Agency.

L'equipaggio partirà a bordo del New Shepard, un veicolo aereospaziale pensato, disegnato e realizzato dalla Blue Origin, società aereospaziale di proprietà di Jeff Bezos. Il New Shepard dopo essere stato realizzato è stato in fase di collaudo dal 2015 a oggi. Il volo previsto per il 20 luglio sarà la prima prova di volo con a bordo dei passeggeri in carne ed ossa.

Se il viaggio andrà a buon fine permetterà a Bezos di realizzare il suo sogno di rendere realtà il turismo spaziale.

Il biglietto venduto all'asta

Dopo aver scelto personalmente i primi due membri dell'equipaggio che lo avrebbero affiancato nel primo volo di prova della New Shepard, Jeff Bezos ha messo segretamente all'asta la quarta e ultima poltrona disponibile del veicolo.

In moltissimi milionari e miliardari da tutto il mondo hanno partecipato all'asta, che è stata vinta con un'offerta da 28 milioni di dollari da Joes Daemen, imprenditore olandese plurimilionario CEO della società Somerset Capital Partners. L'imprenditore ha regalato il biglietto al figlio 18enne Oliver Daeman che da sempre è appassionato di spazio e fisica.

Il ragazzo, infatti, inizierà a settembre i suoi studi universitari e studierà fisica e management dell'innovazione all'Università di Utrecht. Joes Daemen ha però già acquistato il biglietto per partecipare al secondo volo in assoluto che si terrà nello spazio.

Durante la spedizione del 20 di luglio la New Shepard porterà l'equipaggio a 100 km di altitudine sulla linea Karman, la linea che convenzionalmente segna il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio. Per qualche minuto, quando il veicolo si troverà sulla linea, i quattro passeggeri potranno sperimentare l'assenza di gravità. Per Jeff Bezos questo viaggio farà la storia per molteplici motivi. Non solo sarà il primo volo di turismo commerciale nella storia, ma grazie alla scelta dei passeggeri porterà a bordo sia la persona più giovane e sia la persona più anziana che siano mai state nello spazio.