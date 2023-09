Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in programma dal 25 al 29 settembre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Curro, il quale deciderà di vederci chiaro sulla sua famiglia e vorrà scoprire tutta la verità sul suo passato.

Grande dolore, invece, per Jana: la domestica scoprirà che Manuel ha intenzione di sposare Jimena al più presto e non potrà che essere disperata e affranta.

Jana affranta e disperata per Manuel: anticipazioni La Promessa 25-29 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma fino al 29 settembre su Canale 5, rivelano che Manuel confermerà la sua decisione di voler sposare al più presto Jimena.

L'uomo apparirà a dir poco sicuro di se stesso e, dopo aver dato l'annuncio ufficiale ai suoi familiari, deciderà di occuparsi assieme alla sua futura sposa, dei preparativi per il fatidico e atteso giorno.

Un duro colpo per Jana: la domestica si mostrerà a dir poco affranta e distrutta per quello che sta succedendo, dato che in questo modo rischia seriamente di perdere per sempre il grande amore della sua vita.

Jana, però, non vorrà arrendersi e spererà fino alla fine che le cose cambino e che Manuel possa recuperare la memoria prima del giorno del suo matrimonio con la perfida Jimena.

Curro vuole sapere la verità sulla sua famiglia: anticipazioni La Promessa al 29 settembre

E poi ancora, le anticipazioni de La Promessa fino al 29 settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Curro.

Il giovane ragazzo, complici le parole di Jana che gli ha aperto gli occhi sul suo passato familiare, deciderà di andare fino in fondo.

Curro vuole sapere tutta la verità sui suoi genitori e per tale motivo chiederà spiegazioni sul conto di Lorenzo. Secondo lui infatti, Lorenzo non sarebbe il suo vero padre e si renderà conto che non si somigliano per niente.

Curro, quindi, deciderà di parlarne con sua zia Cruz alla quale chiederà spiegazioni sul suo passato: la donna, però, lo rimprovererà e gli chiederà di smetterla con questi suoi dubbi e sospetti.

Cruz confessa la verità sulla spilla: anticipazioni La Promessa 25-29 settembre 2023

Nel corso dei prossimi episodi de La Promessa verrà risolto anche il mistero e il giallo legato alla famosa spilla che è stata rubata dal palazzo.

Cruz confesserà a Catalina di essere stata lei ad aver preso quella preziosa spilla e di averla venduta per racimolare i soldi che sono poi serviti ad organizzare la sua festa di compleanno.

La reazione di Catalina non sarà delle migliori: la donna andrà su tutte le furie e prometterà a Cruz che gliela farà pagare per il gesto che ha fatto.